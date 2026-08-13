به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، با غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، درباره راه‌های توسعه تجارت و تسهیل ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر ایران گفت‌وگو کرد.

وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که در این دیدار، صادرات فرش و گلیم افغانستان به ایران، رفع محدودیت‌های ترانزیتی کالاهای صادراتی، امضای سند قرنطینه و توسعه حمل‌ونقل کالا از طریق بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفته است.

تأمین کانتینرهای یخچالی برای صادرات محصولات افغانستان، تسهیل فرایند بازرسی کالاها و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز از دیگر محورهای این گفت‌وگو بوده است.

دو طرف بر ضرورت شناسایی و رفع موانعی که روند تجارت میان ایران و افغانستان را کند یا پرهزینه می‌کند، تأکید کرده‌اند.

غلامرضا نوری قزلجه در این دیدار گفت ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با افغانستان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اراده جدی دارد و سازوکارهایی در دولت و وزارت جهاد کشاورزی این کشور برای پیگیری روابط با افغانستان ایجاد شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ایران همچنین آمادگی تهران را برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش کشاورزی و تولید محصولات اعلام کرد.

نورالدین عزیزی نیز از تلاش‌های ایران برای توسعه روابط اقتصادی استقبال کرد و گفت دو کشور شرکای مهم تجاری یکدیگر به شمار می‌روند.

او در عین حال تأکید کرد که همچنان مشکلاتی در مسیر تجارت و ترانزیت میان دو کشور وجود دارد که برطرف شدن آن‌ها می‌تواند به افزایش حجم مبادلات و تسهیل فعالیت بازرگانان دو طرف کمک کند.