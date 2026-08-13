یوناما: بهبود امنیت در افغانستان کافی نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیهای به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد که افغانستان طی این مدت کاهش قابلتوجهی در سطح درگیریهای مسلحانه تجربه کرده است، اما برای دستیابی به ثبات پایدار همچنان به اصلاحات اساسی نیاز دارد.
یوناما گفته است کاهش منازعات برای بسیاری از شهروندان افغانستان دستاوردهای ملموسی به همراه داشته و زمینه بیشتری برای تمرکز بر بازسازی، توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای ایجاد کرده است.
این نهاد همچنین ممنوعیت کشت خشخاش را از جمله اقدامات مثبت طالبان در این دوره عنوان کرده است.
با این حال، یوناما تأکید کرده است که چالشهای مهمی همچنان پابرجاست؛ بهویژه محدودیتهای فزاینده علیه زنان و دختران و نگرانیهای مرتبط با تروریسم که روند بازسازی افغانستان پس از جنگ را با مانع روبهرو کردهاند.
به گفته این نهاد، این مشکلات دستیابی به هدف مورد حمایت جامعه جهانی برای شکلگیری افغانستانی باثبات، در صلح با خود و همسایگانش، پایبند به تعهدات بینالمللی و ادغامشده در جامعه جهانی را دشوار کرده است.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما، گفته است پنج سال گذشته نشان داده که مردم افغانستان پس از دههها جنگ، برای صلح و ثبات ارزش زیادی قائل هستند.
او در عین حال تأکید کرد که صلح پایدار تنها به معنای نبود جنگ نیست و آینده افغانستان به ایجاد جامعهای بستگی دارد که در آن حقوق و ظرفیتهای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود و نهادهای حکومتی مسئول و پاسخگو باشند.
گانیون از طالبان خواست محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران را لغو کنند تا آنان بتوانند بهطور کامل در آموزش، اشتغال و زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند.
او همچنین بر حفظ حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان و رسیدگی به نگرانیهای بینالمللی درباره امنیت و تروریسم تأکید کرده است.
یوناما هشدار داده است که محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران، علاوه بر پیامدهای فوری انسانی، آثار عمیق و بلندمدتی بر اقتصاد و جامعه افغانستان برجای میگذارد.
این نهاد گفته است ادامه این سیاستها یکی از موانع اصلی گسترش تعامل و سرمایهگذاری بینالمللی در افغانستان است و امکان بهرهمندی کامل این کشور از حمایت و همکاریهای جهانی را محدود میکند.
یوناما در پایان از جامعه جهانی نیز خواسته است تعامل «اصولمحور و عملگرایانه» خود با افغانستان را ادامه دهد؛ تعاملی که از خواستههای مردم افغانستان حمایت کند و زمینه بهبود بلندمدت و بازگشت تدریجی این کشور به جامعه جهانی را فراهم سازد.
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