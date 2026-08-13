به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که طالبان پنج سال پس از بازگشت به قدرت، با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شده‌اند که از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان کم‌سابقه بوده است.

الیان پلتیه، خبرنگار این روزنامه، نوشته است که تنش فزاینده با پاکستان، افزایش فعالیت گروه‌های مسلح مخالف طالبان، بیکاری گسترده، انزوای بین‌المللی و نارضایتی داخلی، از مهم‌ترین چالش‌های کنونی حکومت طالبان به شمار می‌روند.

به نوشته نیویورک تایمز، هنوز مشخص نیست این عوامل تا چه اندازه می‌توانند بقای حکومت طالبان را تهدید کنند، اما مجموعه تحولات اخیر، روایت این گروه درباره برقراری امنیت و ثبات در افغانستان را زیر سؤال برده است.

این گزارش می‌افزاید طالبان همچنان کنترل سخت‌گیرانه‌ای بر جامعه اعمال می‌کنند. زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده در آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی مواجه‌اند، شماری از اقلیت‌های مذهبی با محدودیت بر مراکز عبادی خود روبه‌رو شده‌اند و منتقدان نیز تحت فشار قرار دارند.

در مقابل، طالبان همچنان مالیات دریافت می‌کنند و اجرای برخی پروژه‌های زیربنایی، از جمله ساخت جاده، سد و کانال را ادامه داده‌اند. همچنین پس از تشدید مشکلات تجاری با پاکستان، افغانستان تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با ایران، هند و کشورهای آسیای مرکزی، از جمله ازبکستان، گسترش دهد.

تنش بی‌سابقه با پاکستان

نیویورک تایمز یکی از جدی‌ترین چالش‌های طالبان را وخامت روابط با پاکستان دانسته است؛ کشوری که در گذشته از مهم‌ترین حامیان طالبان محسوب می‌شد.

بر اساس این گزارش، پاکستان در ماه‌های اخیر حملات هوایی متعددی در خاک افغانستان انجام داده و طالبان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است.

سازمان ملل نیز از تلفات گسترده غیرنظامیان در درگیری‌های فرامرزی میان افغانستان و پاکستان خبر داده است.

طالبان در مقابل، پاکستان را متهم کرده‌اند که از برخی گروه‌های مسلح مخالف حکومت افغانستان حمایت می‌کند. گزارش نیویورک تایمز به تحرکات گروه‌های مخالف طالبان در بدخشان نیز اشاره کرده است.

این روزنامه نوشته است که هنوز میزان احتمالی حمایت پاکستان از مخالفان طالبان روشن نیست، اما سطح بی‌اعتمادی میان کابل و اسلام‌آباد به‌شدت افزایش یافته است.

یک دیپلمات ارشد غربی در گفت‌وگو با نیویورک تایمز هشدار داده است که منطقه ظرفیت شکل‌گیری یک جنگ نیابتی تازه را ندارد.

فشار بازگشت میلیون‌ها مهاجر

بخش دیگری از گزارش به بحران اقتصادی و انسانی افغانستان اختصاص دارد.

نیویورک تایمز نوشته است که از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون نزدیک به چهار میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان بازگشته یا اخراج شده‌اند؛ موجی که فشار مضاعفی بر بازار کار، مسکن و خدمات عمومی افغانستان وارد کرده است.

بازگشت گسترده مهاجران در شرایطی صورت می‌گیرد که کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی نیز کاهش یافته و میلیون‌ها نفر با ناامنی غذایی و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که ترکیب جمعیت جوان، بیکاری گسترده و نبود چشم‌انداز اقتصادی می‌تواند زمینه افزایش نارضایتی، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی را فراهم کند.

ادامه محرومیت دختران از آموزش

نیویورک تایمز همچنین به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران پرداخته و به آمار یونسکو اشاره کرده است که بر اساس آن، حدود ۲.۴ میلیون دختر افغانستانی از تحصیل در دوره متوسطه محروم شده‌اند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از پایه ششم را متوقف کرده و زنان را از دانشگاه‌ها و بسیاری از مشاغل کنار گذاشته‌اند.

این سیاست‌ها یکی از مهم‌ترین موانع بهبود روابط طالبان با جامعه جهانی و دستیابی این حکومت به مشروعیت گسترده بین‌المللی عنوان شده است.

صلحی که همچنان شکننده است

نیویورک تایمز در جمع‌بندی گزارش خود نوشته است که بازگشت طالبان به قدرت به بخش عمده جنگ جبهه‌ای دو دهه گذشته پایان داد، اما ثبات ایجادشده همچنان شکننده است.

به نوشته این روزنامه، تشدید اختلاف با پاکستان، فعالیت مخالفان مسلح، بحران اقتصادی، بازگشت میلیون‌ها مهاجر و محدودیت‌های گسترده اجتماعی، طالبان را در آستانه پنجمین سالگرد حاکمیت خود با آزمونی جدی روبه‌رو کرده است.

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