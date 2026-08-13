به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده است که طی یک سال گذشته، دستکم ۱۰۲ مورد نقض آزادی رسانهها و حقوق خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است.
این مرکز روز پنجشنبه، ۲۲ مرداد، در گزارشی نوشت که وضعیت آزادی رسانهها در افغانستان نسبت به سالهای گذشته وخیمتر شده و ادامه فشارها، محدودیتها و سانسور، فضای اطلاعرسانی در کشور را بهشدت محدود کرده است.
براساس یافتههای این گزارش، بازداشت خبرنگاران، تعطیلی رسانهها، لغو مجوز فعالیت و تهدید فعالان رسانهای بهدلیل رعایت نکردن دستورهای طالبان، از مهمترین موارد نقض آزادی رسانهها در یک سال گذشته بوده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در این مدت دستکم ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت شدهاند.
همچنین دستکم ۲۹ رسانه، نهاد رسانهای یا مجموعه مرتبط با خبرنگاران تعطیل شده یا مجوز فعالیت آنها بهدلیل رعایت نکردن سیاستها و دستورهای رسانهای طالبان لغو شده است.
گسترش ممنوعیت انتشار تصاویر جانداران
یکی از مهمترین محدودیتهای ثبتشده در این گزارش، گسترش ممنوعیت انتشار تصاویر جانداران در رسانههاست.
به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، این محدودیت اکنون در ۲۵ استان اعمال میشود و فعالیت رسانههای تصویری را با مشکلات گستردهای روبهرو کرده است.
این مرکز همچنین گزارش داده است که ممنوعیت گزارش تصویری و انجام مصاحبههای ویدیویی به حدود نیمی از نزدیک به ۴۰ وزارتخانه و اداره دولتی طالبان گسترش یافته است.
محدودیت استفاده کارکنان دولتی از تلفنهای هوشمند نیز دسترسی خبرنگاران به منابع خبری و اطلاعات رسمی را دشوارتر کرده است.
افزایش فشار بر خبرنگاران زن
گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که محدودیتها علیه خبرنگاران زن نیز افزایش یافته است.
براساس این گزارش، صدای زنان خبرنگار در برخی نشستهای خبری سانسور شده و از حضور آنان در تعدادی از برنامهها، نشستها و کنفرانسها جلوگیری شده است.
دستکم دو رادیو نیز بهدلیل فراهم کردن امکان تماس تلفنی زنان با برنامههای زنده، مجبور به توقف فعالیت شدهاند.
این محدودیتها در شرایطی اعمال میشود که شمار خبرنگاران و کارکنان زن رسانهها پس از بازگشت طالبان به قدرت بهشدت کاهش یافته است.
تعطیلی رسانهها با دستور استخبارات و امر به معروف
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است دستکم پنج رسانه طی یک سال گذشته بهدلیل رعایت نکردن دستورهای اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، فعالیت خود را متوقف کردهاند.
انتشار اعترافهای اجباری برخی خبرنگاران بازداشتشده نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
این مرکز میگوید افزایش مداخله نهادهای مختلف طالبان در فعالیت رسانهها باعث شده است خبرنگاران با مجموعهای از دستورها و محدودیتهای همزمان روبهرو شوند.
براساس گزارش، وزارت دادگستری طالبان نیز در کنار اداره استخبارات و وزارت امر به معروف، به یکی از نهادهای اصلی اعمال فشار بر رسانهها تبدیل شده است.
نگرانی از مقررات جزایی طالبان
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین درباره پیامدهای «اصولنامه جزایی» طالبان برای خبرنگاران و فعالان رسانهای ابراز نگرانی کرده است.
به گفته این مرکز، اعطای اختیارات گسترده به قضات و پیشبینی مجازاتهای سنگین در این مقررات میتواند خبرنگاران را بهدلیل فعالیت حرفهای یا محتوای منتشرشده در معرض بازداشت و حبس قرار دهد.
این نهاد هشدار داده است که مبهم بودن برخی مقررات و نبود تضمینهای کافی برای آزادی بیان، زمینه برخورد سلیقهای با خبرنگاران را افزایش میدهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان از جامعه جهانی و نهادهای حامی آزادی رسانهها خواسته است برای کاهش فشار بر خبرنگاران و رعایت آزادی رسانهها بر طالبان فشار وارد کنند.
این مرکز همچنین خواستار افزایش حمایتهای سیاسی، مالی و فنی از رسانههای مستقل و خبرنگارانی شده است که در معرض بازداشت، تهدید یا از دست دادن شغل خود قرار دارند.
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