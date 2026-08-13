به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی ظهر امروز پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) که با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع بخش سنگر شهرستان رشت برگزار شد، با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: این ایام یادآور بزرگ‌ترین مصیبت‌های تاریخ اسلام است و لازم است جامعه اسلامی نسبت به سیره و معارف اهل‌بیت(ع) شناخت عمیق‌تری پیدا کند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه معارف رضوی افزود: یکی از مباحث مهمی که در زمان امام رضا(ع) به‌طور جدی مطرح بود، موضوع امامت و رهبری بود و مباحث متعددی در این زمینه در مرو شکل می‌گرفت که گزارش آنها به محضر امام رضا(ع) می‌رسید و آن حضرت نسبت به اصلاح و تبیین این مباحث اقدام می‌کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه اسلام دارای ابعاد گسترده فردی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی است، تصریح کرد: اسلام برای رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه با دیگران، جامعه، محیط و حتی روابط بین‌الملل، قواعد و ضوابط مشخصی ارائه کرده است.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: نماز، روزه، خمس و زکات اگرچه در ظاهر احکامی فردی هستند، اما آثار اجتماعی عمیقی دارند و در اصلاح جامعه نقش ایفا می‌کنند. حج نیز علاوه بر بُعد عبادی، یک رابطه گسترده بین‌المللی میان مسلمانان از ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اسلام فقط برای زندگی فردی انسان برنامه ندارد، بلکه برای همه ابعاد حیات بشری برنامه ارائه کرده و از این جهت، دین اسلام یک دین جامع و کامل است؛ اما پرسش اساسی این است که این مجموعه احکام و معارف باید به چه کسی سپرده شود تا در جامعه تحقق پیدا کند.

غدیر، پاسخ به مسئله رهبری جامعه اسلامی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه غدیر پاسخ روشنی به مسئله رهبری جامعه اسلامی است، گفت: در غدیر بهترین فرد برای ادامه مسیر هدایت جامعه اسلامی، یعنی امیرالمؤمنین(ع)، از سوی پیامبر اکرم(ص) معرفی شد و این مسئله نشان می‌دهد که دین بدون رهبری و امامت نمی‌تواند در همه ابعاد اجتماعی خود تحقق پیدا کند.

وی افزود: غدیر تنها حادثه‌ای متعلق به شیعیان نیست، بلکه یک رویداد بزرگ تاریخی در زمان رسول خدا(ص) و متعلق به امت اسلام است و به همین دلیل از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین عید امت اسلامی یاد شده است.

آیت‌الله رمضانی بیان کرد: غدیر به ما می‌آموزد که مردم در سرنوشت خود نقش دارند و امت باید در کنار امام قرار گیرد. امام از جایگاه الهی، علم و عصمت برخوردار است و از سوی خداوند معرفی می‌شود، اما تحقق اجتماعی و ظاهری امامت، نیازمند همراهی، بیعت و حضور امت است.

وی با اشاره به مفهوم ولایت گفت: ولایت تنها به معنای محبت نیست، بلکه ولایت به معنای پذیرش سرپرستی و هدایت امام است و در عصر غیبت نیز این مسئله در قالب ولایت فقیه به‌عنوان جلوه‌ای از امامت استمرار پیدا می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به وضعیت جامعه جاهلی پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) در جامعه‌ای ظهور کرد که گرفتار اختلافات قومی، تبعیض، نژادپرستی، برده‌داری و نزاع‌های طولانی میان قبایل بود، اما توانست این جامعه را به سمت وحدت و برادری هدایت کرده و امت اسلامی را شکل دهد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه امت‌سازی از مأموریت‌های اساسی انبیا بوده است، افزود: پیامبر اکرم(ص) توانست این مأموریت را به شکل گسترده‌ای محقق کند و جامعه‌ای را شکل دهد که محور آن توحید، کرامت انسان و ارتباط با امام و رهبر الهی باشد.

وی ادامه داد: اگر امت در کنار امام قرار گیرد، زمینه تحقق جامعه‌ای فراهم می‌شود که در آن کرامت انسانی حفظ می‌شود، ظلم کاهش پیدا می‌کند و انسان‌ها از عزت برخوردار می‌شوند؛ بنابراین هدف امت‌سازی تنها ایجاد یک اجتماع سیاسی نیست، بلکه ساختن جامعه‌ای مبتنی بر توحید، عدالت و کرامت انسانی است.

انحراف از امامت، بازگشت به جاهلیت است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) گفت: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که هرگاه جامعه از مسیر امامت فاصله گرفته، زمینه برای بازگشت جاهلیت و انحراف از مسیر حق فراهم شده است.

وی با اشاره به شرایط دوران ائمه اطهار(ع) افزود: امام حسن مجتبی(ع) در شرایطی قرار گرفت که بخشی از خواص جامعه از حمایت امام عقب‌نشینی کردند و شرایط سیاسی و اجتماعی به‌گونه‌ای شد که آن حضرت به صلح قهرمانانه روی آورد.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: ائمه بعدی نیز با شرایط بسیار دشواری مواجه بودند و فشار حکومت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس، محدودیت و حصر، امکان شکل‌گیری کامل امت در کنار امام را از آنان سلب کرده بود.

وی با اشاره به دوران امام رضا(ع) تصریح کرد: مسئله ولایتعهدی امام رضا(ع) نیز در چنین شرایطی قابل تحلیل است و آن حضرت از این فرصت برای تبیین معارف اسلام و امامت استفاده کردند، نه اینکه ساختار سیاسی حاکم را تأیید کنند.

انقلاب اسلامی؛ جلوه‌ای از ظرفیت امامت

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه با اشاره به انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: پس از قرن‌ها، امام خمینی(ره) با شناخت ظرفیت امت اسلامی باور داشت که اگر مردم به‌درستی آموزش ببینند و حقیقت اسلام برای آنان تبیین شود، وارد میدان خواهند شد و می‌توانند تحول بزرگی ایجاد کنند.

آیت‌الله رمضانی انقلاب اسلامی را یک تحول بزرگ و جلوه‌ای از ظرفیت امامت دانست و گفت: جامعه جهانی تصور نمی‌کرد در دوران معاصر یک انقلاب دینی شکل بگیرد، اما انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد و نشان داد دین می‌تواند در عرصه اجتماعی و حکمرانی نیز حضور داشته باشد.

وی افزود: ولایت فقیه از نگاه ما جلوه‌ای از امامت در عصر غیبت است و انقلاب اسلامی توانست ظرفیت امت اسلامی را در یک ساختار اجتماعی و سیاسی جدید به ظهور برساند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به فرهنگ عاشورا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که عاشورا با وجود شهادت امام حسین(ع) و یارانش به یک جریان ماندگار تاریخی تبدیل شد، انقلاب اسلامی نیز با تقدیم شهدا و پرداخت هزینه‌های سنگین توانست مسیر جدیدی را در جهان ایجاد کند.

اقتدار امروز ایران نتیجه ایستادگی مردم و خون شهداست

وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی برای استمرار خود هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده و بهترین انسان‌ها در داخل و خارج از کشور در این مسیر به شهادت رسیده‌اند، اما نتیجه این ایستادگی، تقویت مقاومت و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی بوده است.

آیت‌الله رمضانی افزود: شهدا سرمایه‌های بزرگ انقلاب هستند و خون آنان موجب شده فرهنگ مقاومت در جامعه و منطقه گسترش پیدا کند. مزار شهدا نیز به کانون‌های الهام‌بخش برای مردم تبدیل شده است و مسیر ایستادگی و عزت را به نسل‌های مختلف نشان می‌دهد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور گفت: انقلاب اسلامی توانست ایران را از حاشیه به متن تحولات جهانی وارد کند. امروز جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصه‌های علمی و فناوری پیشرفت‌های قابل توجهی دارد و این دستاوردها نتیجه تلاش مردم، دانشمندان و جوانان کشور است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: پیش از انقلاب، اسلام و قرآن در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی به حاشیه رانده شده بود، اما انقلاب اسلامی موجب شد اسلام بار دیگر به متن جامعه بازگردد و موضوع حکمرانی دینی در جهان مطرح شود.

وحدت و امید، شرط حفظ دستاوردهای انقلاب

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: لازمه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، وحدت و انسجام است و همه باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: امروز باید امید را در جامعه تقویت کنیم و اجازه ندهیم ادبیات ضعف و ناامیدی در جامعه گسترش پیدا کند. دشمن تلاش می‌کند نقاط ضعف را برجسته کرده و اعتماد مردم به توانایی‌های کشور را تضعیف کند، بنابراین باید مراقب سخنان و رفتارهای خود باشیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه حضور مردم بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است، اظهار کرد: سرمایه اصلی جمهوری اسلامی مردم هستند و این سرمایه را نمی‌توان با هیچ معیار مادی ارزیابی کرد. مردمی که برای حفظ اسلام، انقلاب، ولایت و استقلال کشور هزینه داده‌اند، بزرگ‌ترین پشتوانه نظام محسوب می‌شوند.

ضرورت صیانت از عفاف و هویت دینی جامعه

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ عفاف و پاکدامنی در جامعه گفت: جامعه ایران دارای پیشینه تمدنی و فرهنگی عمیقی است و زنان و مردان ایرانی نسبت به هویت و ارزش‌های خود حساس هستند.

آیت‌الله رمضانی افزود: یکی از عرصه‌های جنگ ترکیبی دشمن، تلاش برای فاصله‌انداختن جامعه از ارزش‌های دینی و اخلاقی است و ترویج برهنگی و عریانی را باید در همین چارچوب مورد توجه قرار داد.

وی تأکید کرد: حفظ عفاف، پاکدامنی و ارزش‌های الهی و انسانی وظیفه همه است و روحانیون، مسئولان، خانواده‌ها و نخبگان باید نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند.

قدرت ایران در سایه ایمان، علم و مقاومت

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه امروز جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: ایران اسلامی امروز به یک کشور مقتدر تبدیل شده و این اقتدار تنها ناشی از توان نظامی نیست، بلکه قدرت ایمان، حضور مردم، دانش علمی و مقاومت نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد.

وی افزود: دشمنان در طول سال‌های گذشته تلاش کردند ایران را با تهدید، تحریم و فشار تسلیم کنند، اما ملت ایران نشان داده است که نه اهل تهدید کردن است و نه اهل تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه قدرت جمهوری اسلامی باید در خدمت عزت و استقلال کشور باشد، اظهار کرد: امروز ایران در برابر نظام سلطه ایستاده و این ایستادگی به برکت حضور مردم، هدایت رهبری، تلاش دانشمندان و خون شهدا استمرار یافته است.

امت در کنار امام، جامعه‌ای شکست‌ناپذیر می‌سازد

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان سخنان خود با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: هرجا امت در کنار امام قرار گیرد و اراده مردم در مسیر صحیح تحقق پیدا کند، جامعه‌ای شکست‌ناپذیر شکل خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: آنچه امروز در جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از ظرفیت امامت و امت است و حفظ این سرمایه بزرگ نیازمند وحدت، انسجام، امید، بصیرت و حضور مردم در صحنه است.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: معارف اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه معارف امام رضا(ع)، باید در جامعه به‌صورت عمیق تبیین شود تا نسل جدید نسبت به جایگاه امامت، ولایت، مسئولیت اجتماعی و نقش خود در ساختن جامعه اسلامی شناخت پیدا کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی و تقویت پیوند میان مردم و رهبری، زمینه برای تحقق اهداف بلند اسلام و حرکت جامعه به سمت ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) فراهم شود.

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