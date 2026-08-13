مراسم بزرگداشت قائد امت اسلامی و شهدای والامقام فاطمیون در دستجرد قم برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوه بزرگداشت قائد امت اسلامی و شهدای والامقام فاطمیون با حضور خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون، مهاجرین افغانستانی، دانشجویان، مسئولان، علما، معتمدین و اقشار مختلف مردم روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) در امامزاده زکریا(ع) شهر دستجرد استان قم برگزار شد.
این محفل معنوی با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط قاری بینالمللی، جناب آقای فروغی، آغاز شد و با قرائت بیانیه جمعی از دانشجویان افغانستانی در محکومیت تجاوز و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین یزدی، امام جمعه محترم دستجرد، ضمن تجلیل از مقام شهدا و رزمندگان فاطمیون، بر اهمیت فرهنگ ایثار، شهادت، ولایت و انتقال این ارزشها به نسلهای آینده تأکید کردند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی میان ملتهای ایران و افغانستان، از نقش و فداکاری مردم افغانستان و رزمندگان فاطمیون در دفاع مقدس و دفاع از حرم تجلیل کردند و بر ضرورت تقویت وحدت و همبستگی امت اسلامی تأکید نمودند.
بخش پایانی مراسم با مداحی و مرثیهسرایی جناب آقای آخوندزاده همراه بود و فضای محفل با یاد اهلبیت علیهمالسلام و شهدای والامقام، عطر معنویت و حماسه به خود گرفت.
این مراسم، فرصتی برای تجلیل از مقام شهید، پاسداشت آرمانهای وحدت و مقاومت و تجدید عهد با مسیر عزت، عدالتخواهی و دفاع از ارزشهای اسلامی بود.
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