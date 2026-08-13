نیروهای مسلح یمن پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن، پالایشگاه شرکت «آرامکو» در منطقه جیزان را با استفاده از دو فروند پهپاد هدف قرار داده‌اند و این حمله به‌صورت دقیق به هدف اصابت کرده است.

خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» به نقل از این منبع گزارش داد: این حمله در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن و حاکمیت این کشور در استان‌های صعده و حجه از سوی دشمن سعودی انجام شد.

این منبع نظامی همچنین تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن با توکل بر خداوند، به اجرای وظایف خود برای پاسخ قاطع به هرگونه نقض حاکمیت یمن یا هر تجاوزی که کشور و مردم این کشور را هدف قرار دهد، ادامه خواهند داد.

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