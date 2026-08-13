به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، اعلام کرد پس از آنکه مشخص شد فرد یا افرادی توانسته‌اند وارد حساب کاربری او در شبکه اجتماعی «ایکس» شوند و یکی از پست‌هایش را حذف کنند، موضع قبلی خود درباره تجاوزات اسرائیل به جنوب لبنان را دوباره منتشر کرده است.

سلام در پستی جدید در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: آنچه را که روز گذشته نوشته بودم، دوباره منتشر می‌کنم، زیرا مشخص شد فردی توانسته است برای حذف آن وارد حساب کاربری من شود.

وی افزود: اقدامات اسرائیل در المنصوری، زوطر الشرقیه، کفر تبنیت و دیگر روستاها و شهرک‌های جنوب لبنان، از جمله حملات، نفوذها و عملیات خاک‌برداری و تخریب سازمان‌یافته منازل، مناطق مسکونی، زیرساخت‌ها، ساختمان‌های دولتی و اماکن عبادی، نقض خطرناک اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

نخست‌وزیر لبنان ادامه داد: اما توجیه عملیات خاک‌برداری و تخریب با ادعای وجود تأسیسات نظامی، با ماهیت اهدافی که در میدان مورد حمله قرار می‌گیرند، رد می‌شود. اینکه گفته شود روستاها و شهرک‌ها با منازل، محله‌ها، ساختمان‌های دولتی، تأسیسات عمومی، اماکن عبادی و زیرساخت‌هایشان به طور کامل «تأسیسات نظامی» هستند، ادعایی است که با هیچ منطقی سازگار نیست و نمی‌تواند پوششی برای تخریب آنها، آواره کردن ساکنانشان و جلوگیری از بازگشت آنان باشد.

سلام در پایان تأکید کرد: حاکمیت لبنان، امنیت مردم آن و حق ساکنان جنوب برای بازگشت به سرزمین خود و بازسازی روستاهایشان، مسائلی نیست که بتوان درباره آنها مذاکره یا مصالحه کرد.

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