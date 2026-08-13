وزیر خارجه پیشین مصر با وضعیت وخیم در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سامح شکری، وزیر خارجه پیشین مصر، امروز در پی بروز یک عارضه جسمانی به بیمارستان العلمین منتقل شد.

بر اساس گزارش منابع اختصاصی پایگاه خبری القاهرة 24، سامح شکری دچار نارسایی در یکی از شریان‌های مغزی شده و هم‌اکنون در بیمارستان تحت مراقبت و پیگیری پزشکی قرار دارد.

این منابع اعلام کردند تا زمان تثبیت وضعیت جسمانی وی، ملاقات با سامح شکری ممنوع شده است. بر اساس این گزارش، وضعیت سلامتی وزیر خارجه پیشین مصر نامساعد توصیف شده و تیم پزشکی روند درمان و مراقبت‌های لازم را ادامه می‌دهد.

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