به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در نجف اشرف، شنبه آینده را به‌عنوان نخستین روز ماه ربیع‌الاول سال ۱۴۴۸ هجری قمری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی (دام‌ظله) در نجف اشرف در بیانیه‌ای اعلام کرد: روز جمعه، تکمیل‌کننده ماه صفر خواهد بود و روز شنبه، برابر با ۱۶ اوت ۲۰۲۶ میلادی، نخستین روز ماه ربیع‌الاول سال ۱۴۴۸ هجری قمری است.

بر این اساس، ماه صفر امسال در روز جمعه به پایان می‌رسد و ماه ربیع‌الاول از روز شنبه آغاز خواهد شد.

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