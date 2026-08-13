حماس: ترور مدیر پلیس غزه جنایتی وحشیانه و نشانه ماهیت جنایتکارانه رژیم اشغالگر است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی حماس ترور مدیر پلیس مدنی استان غزه را به‌شدت محکوم کرد و این اقدام را جنایتی وحشیانه و در راستای تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در نوار غزه دانست.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ترور جمال ابوکمیل، مدیر پلیس مدنی استان غزه با درجه سرهنگ، که امروز توسط ارتش جنایتکار اشغالگر صهیونیستی انجام شد، نشان‌دهنده تداوم جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین و ادامه تلاش‌های فاشیستی و ناکام آن برای ایجاد هرج‌ومرج و بی‌قانونی در نوار غزه است.

این جنبش افزود: این جنایت وحشیانه و ناجوانمردانه، ماهیت واقعی رژیم اشغالگر جنایتکار و سیاست‌های آن برای تداوم جنگ نسل‌کشی و تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه و سوق دادن این منطقه به سمت هرج‌ومرج را آشکار می‌کند؛ اقدامی که یک جنایت جنگی تمام‌عیار به شمار می‌رود.

حماس تأکید کرد: این جنایت و دیگر نقض‌های روزانه علیه ملت ما در نوار غزه، به‌ویژه از سوی میانجیگران، نیازمند تحرک فوری برای متوقف کردن تجاوزات دولت اشغالگر، پاسخگو کردن آن و وادار کردنش به پایبندی فوری به مفاد توافق شرم‌الشیخ برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه است.

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