گروسی: سازمان ملل در حال از دست دادن اهمیت خود و مرگ تدریجی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد تصدی دبیرکلی سازمان ملل متحد، با انتقاد از عملکرد این سازمان گفت که سازمان ملل اهمیت خود را از دست می‌دهد و به‌آرامی در حال مرگ است.

گروسی در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز اظهار کرد: من خطر فوری فروپاشی سازمان ملل را نمی‌بینم، اما مسئله نوعی مرگ تدریجی است. این سازمان دیگر به شکل اساسی در حل بحران‌های جدید یا جنگ‌های میان کشورها نقش‌آفرینی نمی‌کند.

این اظهارات همزمان با برگزاری نخستین دور رأی‌گیری غیرعلنی در شورای امنیت سازمان ملل برای انتخاب نامزد مناسب تصدی دبیرکلی این سازمان مطرح شده است. نامزد منتخب شورای امنیت در ادامه برای تأیید رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل معرفی خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان ملل، رأی‌گیری میان هفت نامزد انجام شده است که شامل میشل باشله از شیلی، ماریا فرناندو اسپینوسا گارسس از اکوادور، رافائل ماریانو گروسی از آرژانتین، ربکا گرینسپن مایوفیس از کاستاریکا، اولارا اوتونو از اوگاندا، کارولین رودریگز برکت از گویان و مکی سال از سنگال هستند.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این مرحله رأی‌گیری مقدماتی را برای انتخاب نامزد دبیرکلی انجام می‌دهند و سپس نامزد مورد نظر را برای تصدی این سمت به مجمع عمومی توصیه می‌کنند. بر اساس منشور سازمان ملل، دبیرکل به‌صورت رسمی توسط مجمع عمومی منصوب می‌شود.

دوره دوم و نهایی آنتونیو گوترش، دبیرکل کنونی سازمان ملل متحد، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان خواهد رسید.

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