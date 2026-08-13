به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین از صدور احکام سنگین قضایی علیه ده‌ها شهروند این کشور خبر داد و اعلام کرد این احکام در شرایط تشدید اقدامات امنیتی و قضایی در بحرین و همزمان با تحولات اخیر منطقه‌ای صادر شده‌اند.

جمعیت الوفاق اعلام کرد احکام صادرشده طی ماه‌های ژوئیه و اوت جاری، شامل حبس ابد و مجازات‌های دیگر بوده و مجموع جرایم نقدی تعیین‌شده نیز به حدود ۱۰۰ هزار دینار بحرین رسیده است.

این جمعیت افزود: روند صدور این احکام در ادامه یک مسیر امنیتی قرار دارد که از ماه مارس گذشته با موجی از یورش به منازل و بازداشت شهروندان آغاز شده است؛ این در حالی است که جزئیات روشنی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه شماری از بازداشت‌شدگان ارائه نشده است.

بر اساس اعلام جمعیت الوفاق، پرونده‌های مذکور در شرایطی بررسی شده‌اند که به گفته این جمعیت، محاکمه‌ها از تضمین‌های لازم برای رعایت عدالت برخوردار نبوده و نظارت بین‌المللی نیز بر روند رسیدگی به آنها وجود نداشته است.

الوفاق همچنین مدعی شد شهادت‌ها و شکایت‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری با برخی بازداشت‌شدگان و اعمال فشار برای گرفتن اعترافات اجباری افزایش یافته است.

این جمعیت معتقد است مقام‌های بحرینی از شرایط کنونی منطقه برای تشدید احکام قضایی و گسترش اقدامات علیه مخالفان استفاده می‌کنند.

الوفاق یادآور شد که طی سال جاری نیز در برخی پرونده‌ها، احکام حبس ابد و همچنین احکام پنج تا ۱۰ سال حبس صادر شده که به گفته این جمعیت، بر پایه پرونده‌های ساختگی و اتهاماتی از جمله جاسوسی و حمایت از حملات ایران بوده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که انتقادهای حقوق بشری از وضعیت آزادی‌های مدنی و روند برگزاری محاکمه‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد و اقدامات علیه شهروندان به دلیل مواضع سیاسی یا ابراز دیدگاه‌های حمایت‌آمیز از ایران افزایش یافته است.

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