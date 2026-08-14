آیا »هواپیمای طعمه« دلیل استعفای سخنگوی ترامپ بود؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برایان کراسنشتاین، فعال سیاسی و چهره شناخته‌شده فضای مجازی، در واکنش به استعفای کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید نوشت که او ۲۴ ساعت پس از آنکه متوجه شد ترامپ او را در هواپیمایی رها کرده که رئیس‌جمهور تصور می‌کرد ممکن است هدف حمله قرار گیرد، استعفا کرده است.

این اظهارات در پی افشای عملیات محرمانه انتقال ترامپ از هواپیمای اصلی در جریان سفر به ترکیه مطرح شده؛ اقدامی که به دلیل نگرانی از تهدید احتمالی علیه وی انجام شد و شماری از مقام‌ها و اعضای رسانه‌ای همچنان در هواپیمای نخست باقی ماندند.

داگ میلز، عکاس نیویورک‌تایمز که در هواپیمای نخست حضور داشت، این اقدام را «نگران‌کننده» توصیف کرده و گفته مسافران این هواپیما عملاً بدون اطلاع از آنچه در جریان بوده، در موقعیتی قرار گرفتند که می‌توانست آنها را به «طعمه» تبدیل کند.

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