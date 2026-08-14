https://fa.abna24.com/xkLvL۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸ کد مطلب 1852334 اخبار جهان اخبار آمریکا صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آمریکا ویدیو | جوان آمریکایی با قرائت شهادتین شیعه شد ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸ کد مطلب: 1852334 کوین با حضور در دفتر حجتالاسلام قزوینی در میشیگان آمریکا، شهادتین گفته و مسلمان شد. دریافت 5 MB برچسبها حجتالاسلام قزوینی آمریکا شیعیان آمریکا مسلمانان آمریکا اخبار مرتبط مسلمانان آمریکا؛ جمعیتی جوان، تحصیلکرده و در حال رشد عکس خبری/ جشن انجمن اهل بیت(ع) شهر "هوستون" آمریکا نماز، آگاهی و مقاومت: اسلام چگونه هویت سیاهپوستان آمریکا را شکل داد بازگشت خاطره ممنوعیت مسلمانان/ آمریکا ورود اتباع چند کشور را متوقف کرد
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