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ویدیو | جوان آمریکایی با قرائت شهادتین شیعه شد

۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸
کد مطلب: 1852334
ویدیو | جوان آمریکایی با قرائت شهادتین شیعه شد

کوین با حضور در دفتر حجت‌الاسلام قزوینی در میشیگان آمریکا، شهادتین گفته و مسلمان شد.

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