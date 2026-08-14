به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داد ادامه محدودیت در ورود سوخت و قطعات یدکی به نوار غزه، جان هزاران فلسطینی را به خطر انداخته و می‌تواند آنان را با خطر مرگ یا ابتلا به بیماری‌های جدی مواجه کند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد قیمت روغن موتور طی شش ماه گذشته بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته و تا پایان ژوئیه به بیش از هزار و ۳۰۰ دلار آمریکا برای هر لیتر رسیده است.

در پنجم اوت، یکی از ژنراتورهای برق بیمارستان صحرایی پزشکان بدون مرز در منطقه دیرالبلح از کار افتاد و تیم‌های پزشکی ناچار شدند مصرف برق را به‌شدت محدود کنند؛ به‌گونه‌ای که اتاق عمل تنها برای رسیدگی به وخیم‌ترین موارد فعال ماند، خدمات تصویربرداری متوقف شد و روند استریل‌کردن تجهیزات ضروری نیز با دشواری مواجه شد.

پزشکان بدون مرز تأکید کرد ممانعت از ورود اقلام ضروری، ادامه ارائه خدمات بهداشتی و تأمین آب را تهدید کرده و وضعیت انسانی از پیش وخیم در نوار غزه را بیش از گذشته تشدید می‌کند.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸