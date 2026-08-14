آمریکا ۲۵ درصد از ناوگان پهپادی خود را در جنگ با ایران از دست داده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست روز جمعه گزارش داد که آمریکا در جریان جنگ با ایران دست‌کم ۴۵ فروند پهپاد از نوع MQ-۹ ریپر را از دست داده است.

در گزارش‌های اخیر این روزنامه، به نقل از سه مقام آمریکایی مطلع از این داده‌ها آمده است: آمریکا در جریان جنگ با ایران دست‌کم ۴۵ فروند پهپاد MQ-۹ ریپر را از دست داده که معادل حدود ۲۵ درصد از ناوگان این پهپادها پیش از آغاز جنگ بوده است.

واشنگتن‌پست افزود: ارتش آمریکا پیش از جنگ حدود ۱۸۵ فروند پهپاد ریپر در اختیار داشت که ۱۶۵ فروند آن متعلق به نیروی هوایی و ۲۰ فروند دیگر در اختیار تفنگداران دریایی بود. این روزنامه همچنین اعلام کرد هزینه هر فروند از این پهپادها تقریباً بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار است و بر این اساس، ارزش خسارت واردشده فقط به این مدل پهپاد از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار فراتر می‌رود.

این روزنامه در ادامه توضیح داد که استفاده گسترده از این پهپادها در اطراف تنگه هرمز، آنها را در معرض پدافند هوایی ایران قرار داده است.

واشنگتن‌پست تأکید کرد که MQ-۹ تنها یک پهپاد تهاجمی نیست، بلکه یکی از سکوهای اصلی آمریکا برای جمع‌آوری اطلاعات، نظارت، شناسایی و اجرای حملات به شمار می‌رود؛ بنابراین از دست دادن این پهپادها بر توانایی آمریکا برای رصد فضای هوایی و دریایی تأثیر می‌گذارد.

واشنگتن‌پست در پایان نوشت این خسارت‌ها پرسش‌هایی را درباره میزان مناسب‌بودن پهپادهای بزرگ و نسبتاً کند برای فعالیت در محیطی ایجاد کرده است که ایران در آن از سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر برخوردار است.

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