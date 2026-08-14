به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با گذشت نزدیک به ۶ ماه از آغاز تهاجم آمریکایی-اسرائیلی به ایران، جیدی ونس معاون ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اولویت اول این جنگ نیست.
او گفت: اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ ایران، پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکاییها است و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای در رتبه دوم قرار دارد.
این ادعا در حالی است که ترامپ تاکنون بارها اهداف مختلفی را برای جنگ با ایران عنوان کرده است،؛ از تغییر حکومت ایران تا نابودی ارتش و توانمندی نظامی و جلوگیری از دستیابی به سلاح هستهای و اکنون معاون او میگوید هدف جنگ پایین نگه داشتن قیمت نفت است.
شبکه ایبی سی نیوز با پوشش سخنان جیدی ونس، نوشت: اظهارات ونس همچنین بر این واقعیت رو به رشد تأکید کرد که جنگ اکنون بر کنترل تنگه هرمز متمرکز است، که ایران آن را به صدر دستور کار مذاکرات رسانده است، تنگهای که اساسا قبل از جنگ باز بود!
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