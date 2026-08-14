اسرائیل با تداوم تجاوزات، در پی تثبیت اشغال و گسترش آن در لبنان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید علی فضلالله در خطبههای نماز جمعه بیروت با اشاره به تجاوزات اسرائیل اظهار کرد: دشمن اسرائیلی همچنان به اقداماتی که آغاز کرده، از جمله منفجر کردن، تخریب، آتش زدن و ویران کردن ساختمانها، مؤسسات، مدارس و زیرساختهای روستاها و شهرکهای جنوبی که آنها را اشغال کرده است، ادامه میدهد و به نظر نمیرسد این اقدامات در حد مشخصی متوقف شود. این رژیم همچنین حملات خود به مناطق مجاور مواضع اشغالیاش را ادامه میدهد و پهپادهای جاسوسی آن حاکمیت لبنان را نقض کرده و تا بیروت و حومه جنوبی آن میرسند.
وی افزود: وزیر جنگ این رژیم نیز از داخل خاک لبنان، بهصراحت اعلام کرده است که ارتش خود را برای ماندن طولانیمدت در لبنان آماده کند؛ آن هم در کنار مناطقی که این رژیم در سوریه و غزه اشغال کرده است. این موضوع بار دیگر نیت این دشمن را برای نپذیرفتن هیچیک از مطالباتی که از آن میخواهد از خاک لبنان عقبنشینی کند، آشکار میسازد؛ بلکه ممکن است هر زمان که شرایط فراهم شود، در پی گسترش دامنه اشغال خود نیز باشد.
فضلالله تصریح کرد: آنچه در حال رخ دادن است، دولت لبنان را که مسئول بازگرداندن حاکمیت خود بر مناطقی است که دشمن اشغال کرده و تحقق آرزوی ساکنان آن برای بازگشت به خانههایشان، وادار میکند محاسبات خود را درباره ادامه مذاکراتی که مطالبات دولت و مردم لبنان را برآورده نمیکند، بازنگری کند؛ از جمله مطالبه توقف کامل آتشبس، عقبنشینی از تمامی مناطقی که اشغال شده و بازگشت آزادانه مردم به این مناطق.
وی همچنین لبنانیها را به وحدت داخلی برای مقابله با چالشهای ناشی از این دشمن و طرح توسعهطلبانه آن در لبنان فراخواند.
فضلالله بر ضرورت عمل کردن دولت به مسئولیت خود برای حل بحران دهها هزار خانوادهای که همچنان در محلهای آوارگی به سر میبرند یا در خانههایی که به آنها پناه بردهاند، بهصورت فشرده زندگی میکنند، تأکید کرد و گفت: دولت باید برای آنها محل سکونت فراهم کند یا در تأمین مسکن به آنان کمک کند. همچنین باید شرایط زندگی شرافتمندانه را برای افرادی که فرصتهای شغلی خود یا امکاناتی را که از طریق آن زندگی خود را تأمین میکردند، از دست دادهاند، فراهم سازد. این وظیفه دولت است، نه منتی از سوی آن.
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