انفجار در حومه دمشق دو کشته و دو زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در حومه دمشق علام کردند که شامگاه پنجشنبه انفجاری در پشت بیمارستان «النور» در شهر دوما واقع در حومه دمشق رخ داد که به کشته و زخمی شدن چند نفر منجر شد.

این منابع احتمال دادند که انفجار بر اثر پرتاب یک نارنجک در محل مذکور رخ داده باشد. بر اساس بیانیه پزشکی صادرشده از سوی مسئولان مربوطه، این حادثه در آمار اولیه به کشته شدن یک مرد و یک زن و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شده است که یکی از مجروحان فلسطینی است.

بر اساس منابع محلی، علت این حمله و طرفی که پشت آن قرار دارد، همچنان نامشخص است. همزمان، خودروهای آمبولانس برای انتقال مجروحان و قربانیان به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای امنیتی نیز با ایجاد حلقه امنیتی در اطراف منطقه، تحقیقات درباره ابعاد و جزئیات انفجار را آغاز کردند تا شرایط پیرامون این حادثه و عاملان آن مشخص شود.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸