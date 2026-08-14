دشمنان به دنبال گرفتن انتقام از شهر قم هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نمازجمعه قم در مصلای قدس با اشاره به دومین فراز از آیه ۲۸ سوره مبارکه فتح اظهار داشت: خداوند پیامبر را فرستاد تا دین حق را بر همه ادیان پیروز کند.

وی با اشاره به ابعاد گسترده اظهار دین گفت: نخستین مرتبه اظهار دین، ظهور معرفتی و برهانی است؛ یعنی دین باید بتواند حقانیت خود را در سطح اندیشه، جهانبینی، معناشناسی زندگی، تفسیر انسان از دنیا و آخرت و پاسخ به پرسش های اساسی بشر آشکار کند و مردم عقلانیت دین را ببینند و بفهمند .

امام‌جمعه قم با بیان اینکه ظهور دین حق تنها به برهان عقلی ممکن نیست، گفت: اگر دین در اندیشه بماند و هیچ اثری در رفتار و عمل انسان نگذارد ظهورش ناقص است؛ لذا مرتبه دوم اظهار دین، ظهور اخلاقی و تربیتی است و دین باید بتواند انسانی را تربیت کند که از همیت جاهلی فاصله بگیرد.

دین حق نمی تواند نسبت به روابط اجتماعی انسان بی تفوات باشد

وی مرتبه سوم اظهار دین را ظهور اجتماعی آن دانست و گفت: دین حق نمی تواند نسبت به روابط انسان همچون عدالت، امنیت، وفای به عهد، مناسبات قدرت، حقوق مردم و ساماندهی جامعه بی تفاوت بماند؛ حقانیت دین در سطح اجتماعی وقتی آشکار می شود که بتواند جامعه ای همراه با قسط و عدل، رعایت عهد، مدیریت قدرت و مسئولیت پذیر در برابر دیگران و خداوند پدید آورد.

آیت الله سعیدی با اشاره به ظهور تاریخی و تمدنی دین حق ابراز داشت: این آیه از غایت و هدفی سخن می گوید که در تاریخ اثرگذار است؛ دین حق فقط آموزه های درونی و فردی نیست و اگر در جامعه بروز و ظهور نداشته باشد ابتر است؛ لذا رسالت پیامبر اکرم افق تاریخ را دگرگون کرد و جریانی را پدید آورد که ساختارهای فکری و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داد.

وی در خطبه دوم با اشاره به حلول ماه ربیع الاول ابراز داشت: امروز مصادف با اول ربیع الاول سالروز هجرت تمدن ساز پیامبر اعظم (ص) از مکه به مدینه است؛ برای پیامبر هجرت از وطنشان بسیار سخت بود ولی آزار و اذیت کفار قریش به پیامبر و اصحابشان ایشان را ناچار کرد که محل انجام رسالت خود را از مکه به مدینه تغییر دهند و خداوند ایشان را بشارت داد که روزی پیروزمندانه به مکه بازخواهید گشت.

رنج مسلمانان محور مقاومت سرمایه‌گذاری برای پیروزی نهایی است

امام جمعه قم با بیان اینکه امروز سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه و اعلام پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم متجاوز صهیونیستی است، افزود: امیدواریم که اکنون هم حزب الله لبنان از روزهای سخت تجاوز رژیم صهیونیستی پیروزمدانه عبور کند و بار دیگر هیمه پوشالی رژیم صهیونیستی فرو بریزد؛ امروز بذر انقلاب اسلامی ایران ثمر داده و به شجره ای طیبه تبدیل شده است؛ مسلمانانی که اکنون در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سوریه در رنج هستند ولی همچنان مقاومت می کنند در حال سرمایه گذاری برای پیروزی نهایی هستند.

وی با اشاره به اینکه دوشنبه سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهمن اسلامی در سال ۱۳۶۲ است، گفت: آزادگان در دوران اسارت رنج های فراوانی را متحمل شدند و خاطرات برخی از آنها به چاپ رسیده است؛ افرادی که خاطرات خود را منتشر نکرده اند هم باید این کار را انجام دهند تا نسل جوان بفهمند این انقلاب با چه هزینه ای به دست ما رسیده و امروز نیز حضور در خیابان جلوه ای از این مجاهدت ها است.

آیت‌الله سعیدی با گرامیداشت سالروز وفات حضرت سکینه خاتون دختر امام حسین علیه السلام در روز سه‌شنبه ۵ ربیع الاول، گفت: مناسبت بعدی این هفته چهلم امام شهید انقلاب است؛ از مهمترین آثار شهادت ایشان بعثت مردم بود که خود این امام شهید در آخرین روزهای عمر پربرکت خود خبر آن را داده بودند.

امت مبعوث ایران مجرای تحقق اراده الهی در نابودی فساد جهانی هستند

امام‌جمعه قم تصریح کرد: این امت مبعوث با پیمودن مراتب ایمان، عبودیت و مقاومت شایستگی این را پیدا کردند که خودشان مجرای تحقق اراده الهی در نابودی فساد جهانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شوند وانشاء الله در سایه اتحاد مردم روزی شاهد نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی خواهیم بود.

وی ابراز داشت: اکنون در چهلمین روز شهادت رهبر با خدا عهد می بندیم که مکتب او را پاس بداریم و از حضور در خیابان‌ها و تحمل مشکلات خسته نشویم و انتقام خون پاک امام امت و همه شهدا را از قاتلان جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.

مطالبه امام حسین(ع) برای دفاع از حرم و حریم رسول خدا اختصاص به واقعه کربلا نداشت

آیت الله سعیدی با توجه به پایان ماه محرم و صفر درباره برخی درس‌ها و عبرت‌های حماسه کربلا گفت: امام حسین علیه السلام در کربلا وقتی تنها ماندند در جملاتی فرمودند «آیا دفاع کننده ای هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟» این جمله نشان می دهد که امام حسین(ع) چقدر دغدغه حرم و حریم رسول خدا و خاندانشان را داشند این سخن مطالبه ای است که اختصاص به واقعه کربلا نداشت و در هر زمان و مکانی می تواند مصداق داشته باشد.

وی با بیان اینکه مطالبه امام حسین(ع) نسبت به شهر قم هم صادق است، گفت: قم حرم اهل بیت(ع) است و دغدغه حفظ احکام الهی، حفظ ظاهر شهر قم و رعایت عفاف و حیا در جوانان قمی باید بیش از بقیه شهرها باشد؛ زیرا قم حرم و آشیانه اهل بیت(ع) است و دفاع از قم دفاع از حرم و حریم رسول خداست.

امام‌جمعه قم تأکید کرد: دشمنان اسلام روی قم حساسیت زیادی دارند زیرا ندای قیام امام علیه ظلم و استکبار در این شهر بلند شد و امام با ندای الله اکبر و جانفشانی مردم بساط ظلم را برچیدند.

دشمنان به دنبال گرفتن انتقام از شهر قم هستند

آیت الله سعیدی با اشاره به اینکه دشمنان با تخریب فرهنگی قم به دنبال انتقام از این شهر هستند، افزود: امام شهید بعد از فتنه ۸۸ در بیایناتی که در قم داشتند فرمودند دشمن به دنبال این است با ایجاد و تقویت ضد انقلاب در قم، از این شهر به عنوان آنتی تز انقلاب استفاده کند بنابراین اگر همه مردم قم بپا خیزند این نقشه شوم دشمن نقش بر آب خواهد شد.

وی درباره حفظ وحدت و انسجام جامعه گفت: امام کبیر انقلاب بارها فرمودند من نگران خارج نیستم؛ بلکه نگران داخل هستم؛ امام شهید هم در دوران ۳۷ سال زعامت خود همواره بر وحدت تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب هم در پیام اخیر خود مهمترین امور را اصرار بر وحدت و حفظ اتحاد مقدس دانستند.

نقدها نباید به تخریب تبدیل شود

امام‌جمعه قم با بیان اینکه امروز وحدت یک فضیلت اخلاقی نیست؛ بلکه یک ضرورت ملی و راهبردی است گفت: اتحاد یک تاکتیک برای عبور از بحران نیست؛ بلکه یک اصل راهبردی برای حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور است؛ بنابراین نباید اختلاف سلیقه جای دشمنشناسی را بگیرد و نقد به تخریب تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که دشمن بیش از آنکه با قدرت نظامی به کشور و ملتی حمله کند بر شکاف‌های درونی آن ملت تمرکز می کند؛ زیرا اختلاف برای دشمن فرصت می سازد و وحدت بخشی از قدرت ملی محسوب می شود.

حفظ وحدت به معنای ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست

آیت الله سعیدی تصریح کرد: حفظ وحدت به معنای ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه است و اعتصام به حبل الله به افزایش اتحاد جامعه کمک می کند.

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