به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری شیعیان لبنان، حاکمیت لبنان را به نابودی حاکمیتی و ایجاد فاجعه ملی متهم کرد.

وی در خطبه‌های نماز جمعه هشدار داد که سیاست‌های کنونی که منافع واشنگتن را بر منافع کشور مقدم می‌داند، موجودیت و ساختار لبنان را تهدید می‌کند و خواستار دستیابی به توافقی میان عربستان و ایران برای نجات لبنان از بدترین تیم سیاسی در تاریخ این کشور شد.

مفتی قبلان گفت لبنان بر پایه مشارکت ملی شکل گرفته است، نه بر اساس امتیازات گروه حاکم و تعهدات جانبی آن که حاکمیت کشور را هدف قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد که حاکمیت کنونی لبنان را در برابر دو گزینه قرار داده است: یا قرار گرفتن در قلب خطرناک‌ترین فتنه‌ها، یا جلوگیری از وقوع آنها. او افزود آنچه برای حاکمیت لبنان اهمیت دارد، صرفاً مسائلی است که رضایت واشنگتن را جلب کند.

قبلان درباره پشت پرده مذاکرات محرمانه که تهدیدی برای موجودیت لبنان به شمار می‌رود نیز هشدار داد و بر ضرورت اجرای توافق طائف و برگزاری انتخابات پارلمانی خارج از چارچوب سهمیه‌بندی طایفه‌ای تأکید کرد.

وی هرگونه تعهدات ظاهری را که با وزن واقعی نمایندگی سیاسی در تضاد باشد، رد کرد.

مفتی جعفری شیعیان لبنان در پایان خواستار دستیابی به یک توافق سه‌جانبه سعودی، ایرانی و لبنانی شد و گفت نزدیک شدن ریاض و تهران در پی تحولات منطقه می‌تواند به لبنان کمک کند تا از بدترین تیم سیاسی که در تاریخ خود تجربه کرده است، رهایی یابد.

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