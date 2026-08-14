به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد که تصمیم وزیر جنگ رژیم اشغالگر برای انتقال اختیارات اجرایی مربوط به شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی از ارتش به پلیس اسرائیل، گامی خطرناک در مسیر تحمیل الحاق عملی و تثبیت سلطه بر اراضی فلسطینی اشغالی از طریق اعمال قوانین اشغالگری در این مناطق است و نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود؛ قوانینی که شهرک‌سازی را جرم می‌دانند.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد انتقال این اختیارات به پلیس رژیم اشغالگر که تحت اختیار ایتامار بن‌گویر، وزیر افراطی این رژیم، قرار دارد، از سیاست دولت اشغالگر برای تقویت شهرک‌سازی، تحمیل واقعیت‌های جدید در کرانه باختری و فراهم کردن پوشش و حمایت بیشتر از حملات و جنایات فزاینده شهرک‌نشینان علیه مردم فلسطین، اموال و مقدسات آنان جدا نیست.

این جنبش نسبت به تصمیمات شتاب‌زده دولت رژیم اشغالگر که با هدف تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی کرانه باختری اشغالی، تحمیل طرح‌های الحاق و یهودی‌سازی و تضعیف حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور خود اتخاذ می‌شود، هشدار داد و بر ضرورت مقابله با این اقدامات با تمامی ابزارهای ممکن تأکید کرد.

حماس از کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست برای مقابله با طرح‌های الحاق و شهرک‌سازی اسرائیل و اعمال فشار برای توقف این اقدامات خطرناک، تحرک سیاسی و دیپلماتیک فوری انجام دهند.

این جنبش همچنین از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست به مسئولیت‌های خود عمل کنند و به مواضع صرفاً محکوم‌کننده اکتفا نکنند، بلکه اقدامات عملی برای متوقف کردن طرح‌های رژیم اشغالگر، پاسخگو کردن آن در قبال نقض قوانین و جنایاتش و تأمین حمایت از ملت فلسطین، سرزمین و مقدسات آن اتخاذ کنند.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸