  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان

۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴
کد مطلب: 1852464
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان

روابط عمومی سپاه از انهدام پهپاد MQ9 در آسمان استان هرمزگان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  روابط عمومی سپاه اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ9 با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.


...........
پایان پیام/ 218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha