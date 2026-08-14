انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ9 با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.
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روابط عمومی سپاه از انهدام پهپاد MQ9 در آسمان استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ9 با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.
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پایان پیام/ 218
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