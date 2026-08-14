به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سناتور مخالف سیاستهای جنگ افروزانه و ماجراجویانه دونالد ترامپ، جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی را یک شکست فاجعه بار برای ترامپ و همدستانش قلمداد کرد.

جان آساف سناتور آمریکایی با اشاره به دروغگویی مکرر ترامپ و اعضای کابینه اش درباره جنگ علیه ایران و ادعاهای تحقق اهدافشان در همان روزهای نخست جنگ تروریستی علیه ایران اذعان کرد که باید این نکته را درک کنیم که این جنگ بر پایه دروغها همچون دروغ تهدید قریب الوقوع هسته ای ایران به راه افتاد.

وی تصریح کرد: اینها شکستهای کاملی هستند و فرمانده کل نیروهای مسلح(ترامپ) و اعضای تیمش در این جنگ، شکست فاجعه باری متحمل شدند.

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