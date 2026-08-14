به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین علی کریمیان، دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به اهمیت پوشش رسانهای مراسم اربعین حسینی، اظهار داشت: رسانه اربعین ترکیبی از ساختارهای رسانهای سنتی مانند رادیو و تلویزیون، فضای مجازی و انسانرسانهها است و امسال نیز توجه ویژهای به این بخش شده است؛ به این معنا که هر زائر خود یک رسانه است و مسئولیت رسانهای دارد تا آنچه را در این مسیر میبیند و تجربه میکند، به دیگران منتقل کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه رسانهای به راهپیمایی اربعین افزود: اهمیت پوشش رسانهای اربعین از این جهت است که بسیاری از خبرنگاران خارجی هنگام مخابره گزارشهای خود، به یک پرسش مشترک اشاره میکردند که چگونه ممکن است رسانههای جهان حضور حدود ۲۰ میلیون نفر در این مسیر را نادیده بگیرند؟
کریمیان ادامه داد: اربعین هر سال میتواند از نظر تعداد زائران گسترش پیدا کند و حتی ممکن است در سالهای آینده جمعیت آن به ۴۰ یا ۱۰۰ میلیون نفر برسد، اما اگر این رویداد رسانهای نشود و گزارشی از آن به دنیا منتقل نشود، مردم شهرهای نجف و کربلا و ساکنان این مسیر صرفاً شلوغی و حضور جمعیت را میبینند و متوجه عظمت جهانی این اجتماع نخواهند شد.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی با بیان اینکه رسانهها در تبیین و جهانیسازی اربعین نقش بسیار مهمی دارند، گفت: من همیشه به دوستان رسانهای میگویم که ما رسالت حضرت زینب(س) را بر عهده داریم. حادثه کربلا یک واقعیت بود، اما روایتی که از این حادثه پس از کربلا شکل گرفت، چیز دیگری بود و همین روایت بود که کربلا را زنده نگه داشت و در تاریخ ماندگار کرد.
وی افزود: حضرت زینب(س) روایتگر عاشورا بود و امروز نیز اگر رسانهها اربعین را روایت نکنند، این رویداد بزرگ در محدوده نجف، کربلا و مسیر پیادهروی باقی خواهد ماند و جهان از ابعاد و عظمت آن آگاه نخواهد شد.
کریمیان درباره نوع مواجهه رسانههای جهانی با راهپیمایی اربعین نیز اظهار داشت: در طول ۱۵ سالی که پوشش رسانهای اربعین را در اتحادیه بر عهده داشتهایم، شاهد بودهایم که انسانرسانهها حتی افرادی که ایرانی، مسلمان، عرب یا عراقی نیستند، با گستردگی و شگفتی درباره اربعین سخن میگویند و مخاطبان قابل توجهی نیز دارند.
وی با اشاره به رویکرد رسانههای رسمی و بزرگ جهان نسبت به اربعین گفت: با این حال، تعمدی در جهان برای بایکوت این رویداد بزرگ وجود دارد و بسیاری از رسانههای بزرگ دنیا حاضر نیستند اربعین را بهصورت جدی پوشش دهند.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی ادامه داد: حتی امسال با پدیدهای مواجه شدیم که حدود دو هزار صفحه فضای مجازی در عراق که متعلق به همکاران و فعالان رسانهای بود، حذف شدند؛ علت این اقدام نیز پوشش اربعین بود.
وی افزود: در شرایط کنونی، اربعین را رسانههای اسلامی، صداوسیما و خود زائرانی که در این مراسم شرکت میکنند، ترویج و معرفی میکنند. با رونق بیشتر فضای مجازی، تصاویر و روایتهای اربعین نیز بیش از گذشته به جهان منتقل میشود، هرچند تلاشهایی برای خاموش کردن این صدا و جلوگیری از انتشار این تصاویر صورت میگیرد.
کریمیان با اشاره به نقش زائران و انسانرسانهها در انتقال پیام اربعین اظهار داشت: هر یک از زائران با صفحه مجازی و دوربین تلفن همراه خود و گاهی دوربینهای عکاسی، بخشی از پوشش رسانهای اربعین را بر عهده میگیرد. برخی از صفحاتی که بهطور گسترده به اربعین میپردازند نیز توسط صاحبان غربی آنها حذف میشوند و حتی گاهی تصاویر شهدای حاضر در مسیر نیز حذف شده است.
وی درباره راه مقابله با این روند گفت: امسال علاوه بر فعالیت رادیو و تلویزیون و زیرساختهایی که ایجاد شده بود، در فضای مجازی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شد. بیش از ۲۰۰ انسانرسانه برجسته از کشورهای مختلف در اربعین حضور داشتند که برخی از آنها از اروپا و آمریکا آمده بودند.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی افزود: در یکی از برنامهها، خانواده شهدای میناب را در مقابل تعدادی از این انسانرسانهها قرار دادیم. یکی از بانوان آمریکایی که صفحهای با مخاطبان بسیار زیاد داشت، در مقابل خانواده شهدا ایستاد، آنها را در آغوش گرفت و از اینکه دولت آمریکا فرزند آنان را به شهادت رسانده است، ابراز تأسف و عذرخواهی کرد. چنین تصاویری میتواند میلیونها مخاطب داشته باشد.
وی تصریح کرد: امروز دیگر هرچقدر تلاش کنند تصاویر را حذف کنند یا صفحات را ببندند، صفحات دیگری ایجاد میشود. تعداد افرادی که انگیزه دارند این کار را انجام دهند آنقدر زیاد است که اقدامات مخالفان نمیتواند مانع انتشار این پیام شود. ممکن است صفحهای حذف شود و مانعی ایجاد کنند، اما نمیتوانند جلوی این نور را بگیرند و این حرکت همچنان در حال گسترش است.
کریمیان همچنین با اشاره به تبلیغات گسترده علیه پیادهروی اربعین گفت: امسال تبلیغات بسیار گستردهای در فضای مجازی علیه پیادهروی اربعین صورت گرفت. برخی میگفتند اگر به سفر اربعین بروید، دشمن حمله خواهد کرد و شرایط مناسبی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: با این حال، بر اساس گزارشهایی که مسئولان کشور از میزان ترددها و سفرهای اربعین ارائه کردند، میزان تردد و سفر اربعین از کشور ما نسبت به سال گذشته نهتنها کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش نیز داشت.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی گفت: این مسئله نشان میدهد رسانهها در انتقال فضای واقعی اربعین و ایجاد انگیزه برای حضور مردم نقش مؤثری داشتهاند. زمانی که مردم واقعیت موجود را میبینند، متوجه میشوند فضایی که برای ترساندن آنها ساخته شده با واقعیت موجود تفاوت دارد.
وی افزود: در حالی که بمباران رسانهای برای ایجاد این تصور انجام شده بود که مسیر اربعین ناامن است، مردم حاضر در مسیر و موکبداران هیچ احساس ترس و نگرانی نداشتند و همین واقعیت از طریق رسانهها به مردم منتقل شد.
کریمیان درباره نقش اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در پوشش مراسم اربعین نیز اظهار داشت: در ایران مسئولیت اصلی بر عهده سازمان صداوسیماست و در داخل عراق نیز ساختارهای رسانهای این کشور و اتحادیه برای پوشش مراسم وارد میدان میشوند. شبکههای عراقی نیز تمام ظرفیتهای خود را به کار میگیرند.
وی افزود: امسال پانزدهمین سالی بود که اتحادیه توفیق خدمترسانی به اصحاب رسانه در مراسم اربعین را داشت و در این ۱۵ سال اتفاقات بسیار مهمی در حوزه رسانه اربعین رقم خورده است.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی با اشاره به گستردگی عملیات رسانهای اربعین گفت: امسال ۹۰ ایستگاه رسانهای داشتیم و معتقدم عملیات رسانهای اربعین بزرگترین عملیات رسانهای در دنیاست.
وی توضیح داد: حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از جاده مسیر اربعین تحت پوشش رسانهای قرار میگیرد و این عملیات حدود یک ماه ادامه دارد. معمولاً از بیستوپنجم محرم که نخستین حرکتهای زائران از مناطق مختلف آغاز میشود، همکاران رسانهای فعالیت خود را شروع میکنند، اما امسال به دلیل تشییع پیکر امام شهید، فعالیتها زودتر و از بیستوسوم محرم آغاز شد.
کریمیان گفت: در مجموع حدود سه تا چهار هزار نفر از اصحاب رسانه در این عملیات حضور پیدا میکنند و برای پوشش اربعین فعالیت دارند.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی افزود: بیان این اعداد ساده است، اما اجرای چنین کاری در گرمای شدید مسیر، در دمای حدود ۵۰ درجه و حتی بیشتر، بسیار دشوار است. در برخی موارد گرما به حدی است که تجهیزات و امکانات نیز آسیب میبینند، اما نیروهای رسانهای در چنین شرایطی میایستند و این عملیات عظیم را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این فعالیتها از روی عشق و علاقه انجام میشود و هر سال با تعدادی از افرادی مواجه هستیم که بهصورت داوطلبانه برای پوشش رسانهای اربعین وارد میدان میشوند.
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