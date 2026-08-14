وزیر خارجه عراق: حمایت بغداد از ملت فلسطین و حقوق مشروع آن ثابت و مستمر است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز جمعه بر حمایت ثابت و مستمر این کشور از ملت فلسطین و حقوق مشروع آنان تأکید کرد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق که خبرگزاری رسمی این کشور (واع) آن را منتشر کرده است، فؤاد حسین در ساختمان وزارت امور خارجه در بغداد، سمر عوضالله، سفیر فلسطین در عراق را به حضور پذیرفت.
در این دیدار، روابط برادرانه میان عراق و فلسطین و راههای تقویت و گسترش این روابط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آخرین تحولات اوضاع در نوار غزه و کرانه باختری و رنجها و مشکلاتی که ملت فلسطین در پی تحولات جاری با آن مواجه است، بررسی شد.
وزیر امور خارجه عراق در این دیدار بر حمایت ثابت بغداد از ملت فلسطین و حقوق مشروع آنان و همچنین پشتیبانی از تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد.
فؤاد حسین همچنین حمایت عراق از تلاشهای انجامشده برای ارائه خدمات درمانی و کمک به مجروحان فلسطینی را مورد تأکید قرار داد.
وی در ادامه بر حمایت وزارت امور خارجه عراق از فعالیتهای سفیر فلسطین و تسهیل انجام مأموریتهای وی در عراق تأکید کرد و گفت این حمایت میتواند در راستای تحکیم روابط دوجانبه و تقویت هماهنگی میان عراق و فلسطین مؤثر باشد.
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