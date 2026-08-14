تجمع‌ گسترده در صنعا در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ساکنان صنعا پایتخت یمن، پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمع‌های گسترده و خشمگین، تکرار اقدامات توهین‌آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه قرآن کریم را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها، سوزاندن نسخه‌ای از قرآن کریم را به‌شدت محکوم کردند و تأکید داشتند که تکرار این اقدامات، بیانگر دشمنی صهیونیست‌ها با اصول و مقدسات و نفرت آنان از پیام الهی، مکارم اخلاق و ارزش‌های خیر و عدالت است.

مردم صنعا بر پایبندی خود به قرآن کریم، تکریم و حفظ قداست آن، تقویت ارتباط با این کتاب الهی و هدایت‌یافتن بر اساس آموزه‌های آن تأکید کردند و قرآن را بخشی از هویت ایمانی و راهی برای تحقق عزت، کرامت، آزادی و قدرت امت اسلامی دانستند.

در بیانیه این تجمع‌ها از ملت‌های عرب و مسلمان خواسته شد برای حمایت از قرآن کریم، اقدامی جدی انجام داده و مواضعی قاطع اتخاذ کنند. همچنین بر ضرورت فعال‌سازی تحریم اقتصادی فراگیر کالاهای آمریکایی و کالاهای کشورهای حامی رژیم صهیونیستی که به گفته بیانیه، اجازه اهانت به قرآن کریم را می‌دهند، تأکید شد.

در این بیانیه، تحریم اقتصادی چنین کالاهایی وظیفه‌ای دینی در مقابله با آنچه طرح‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه امت اسلامی خوانده شد، عنوان شده است.

شرکت‌کنندگان همچنین سوزاندن قرآن کریم را اقدامی خصمانه علیه اسلام و مسلمانان و بخشی از توطئه‌ها و طرح‌های صهیونیستی علیه مسلمانان دانستند.

تجمع‌ کنندگان همچنین سکوت علما، نظام‌ها و ملت‌های اسلامی در قبال اهانت به قرآن کریم را محکوم و تأکید کردند که عزت، کرامت، آزادی، هدایت، قدرت و اقتدار امت اسلامی با بازگشت به قرآن کریم، تکریم آن و پیروی از رهنمودهای این کتاب الهی پیوند دارد.

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