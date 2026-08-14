۳۵۶ شهید و ۲۶۳۲ زخمی در حملات عربستان به صعده

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دفتر حقوق بشر استان صعده در گزارشی اعلام کرد که حملات و تجاوزات نیروهای عربستان سعودی در امتداد نوار مرزی این استان همچنان ادامه دارد و نقض آشکار و مستمر تلاشها برای برقراری آرامش و تفاهمهای مربوط به کاهش تنش به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، حملات نیروهای سعودی تاکنون به شهادت حدود ۳۵۶ نفر و زخمی شدن ۲۶۳۲ نفر از غیرنظامیان منجر شده است.
دفتر حقوق بشر صعده همچنین از تداوم موارد نقض حقوق و تجاوزات روزانه علیه مهاجران آفریقایی خبر داد و تأکید کرد که دامنه حملات تنها به کشتار مستقیم غیرنظامیان محدود نمانده است.
در این گزارش آمده است که تخریب عمدی و سازمانیافته اموال شهروندان، منازل و مزارع آنان نیز بخشی از این اقدامات بوده و تأسیسات خدماتی و حیاتی از جمله خانهها، مدارس، مراکز بهداشتی و شبکههای جادهای نیز هدف حملات قرار گرفتهاند.
دفتر حقوق بشر استان صعده با تأکید بر ادامه مستندسازی این موارد، حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را بخشی از روند مستمر تجاوزات در مناطق مرزی توصیف کرد.
این نهاد همچنین درباره عملیات متقابل نیروهای مسلح یمن علیه پادگانها، تجمعات نیروهای ارتش سعودی و تحرکات نظامی این کشور اعلام کرد که این اقدامات را حق قانونی و مشروع برای مقابله با حملات مستمر و دفاع از مردم و تأسیسات غیرنظامی میداند.
بر اساس این گزارش، دفتر حقوق بشر صعده تأکید کرده است که حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تداوم حملات علیه ساکنان مناطق مرزی، از مهمترین ضرورتهای شرایط کنونی است.
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