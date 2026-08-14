شایعه افزایش قیمت بنزین، ایجاد نگرانی در زندگی مردم است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، دانیال بصیر فعال رسانهای، طی نوشتاری در خصوص اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین نوشت: عجیب بود، باتری کار میکرد، آمپر هم بالا بود، چراغها روشن میشد، اما ماشین روشن نمیشد. خلاصه نزدیک یک ساعتی این طرف و آن طرف شدیم تا بالاخره به یکی از دوستان که اهل اراک بود زنگ زدیم. آمد، باتری را شوک داد و ماشین دوباره راه افتاد.
راستی بعضی وقتها جامعه هم همینطور میشود، انرژی دارد، آدم دارد، ظرفیت دارد، اما انگار باتریاش ضعیف شده و دیگر با هر استارتی راه نمیافتد. اینجا گاهی یک تلنگر، یک تصمیم درست، یک حرف امیدبخش یا یک اقدام واقعی لازم است چیزی که جامعه را دوباره شارژ کند.
اما مشکل از جایی شروع میشود که بعضی سیاستمداران خیال میکنند هر شوکی، شوک احیاست! در حالی که شوک برای احیاست، نه برای ترساندن!
هر بار با یک تهدید تازه، با یک شایعه، با زمزمه افزایش قیمت بنزین و ایجاد نگرانی در زندگی مردم، قرار نیست جامعه را روشن کنیم. این دیگر باتریبهباتری نیست، این استرسبهاسترس است!
جامعهای که خسته است، به امید و تدبیر نیاز دارد، نه اینکه هر چند وقت یکبار به آن شوک بدهیم تا از ترس، بیشتر در خودش فرو برود.
شوک اگر برای احیاست، باید جان بدهد، اگر قرار است فقط بترساند، اسمش احیا نیست، فرسودهتر کردن جامعه است.
پس مراقب باشید آقایان مسئول!
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