به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ ون هولن سناتور آمریکایی با غیرقانونی خواندن جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، خواستار توقف تأمین مالی این جنگ از سوی کنگره شد و تأکید کرد که واشنگتن پس از تجربه جنگ با ایران باید محدودیتهای قدرت خود را بپذیرد.
وی اظهار کرد: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مفاد قانون اساسی این کشور را بهطور کامل زیر پا گذاشته است؛ بهویژه زمانی که تصمیمهای مجلس نمایندگان و سنا درباره اختیارات رئیسجمهور برای آغاز جنگ علیه ایران را نادیده گرفت.
این سناتور آمریکایی با تأکید بر اینکه جنگ علیه ایران مشروعیت قانونی ندارد، از کنگره خواست حمایت مالی از این جنگ را متوقف کند و با اختصاص بودجه اضافی مورد درخواست دولت آمریکا، که حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است، موافقت نکند.
هولن معتقد است تأمین این بودجه به معنای موافقت ضمنی کنگره با ادامه جنگ خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاهش سلطه کامل آمریکا در عرصه جهانی گفت: ما شاهد ظهور مستمر قدرتهای دیگری بودهایم که چین بزرگترین آنهاست.
این سناتور آمریکایی تأکید کرد: واشنگتن باید حدود قدرت خود را درک کند و حضور نظامی خود در سراسر جهان را مورد بازنگری قرار دهد.
هولن با اشاره به رویکرد ترامپ در قبال دیگر کشورها، گفت رئیسجمهور آمریکا تصور کرده است که مانند آنچه در ونزوئلا رخ داد، میتواند در مدت کوتاهی هر کاری را که میخواهد در هر نقطهای از جهان انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: آنچه در ایران شاهد آن هستیم، نمونه روشنی از محدودیتهای قدرت آمریکا است.
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