تاکید امام جمعه شیراز بر پاسداشت وحدت ملی به پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه شیراز با اشاره به فرازی از خطبه نوزدهم نهج‌البلاغه درباره «دل شب مردان خدا» اظهار کرد: میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است؛ فاصله بسیار است بین آنچه اکنون در احوال عمومی مردم ملاحظه می‌شود و آنچه از دل شب اهل‌بیت(ع) گزارش شده است.

وی با یادآوری مناجات‌های شبانه امام خمینی(ره) در بیمارستان، گفت: امامی که حدود ۹۰ سال داشت و با وضعیت سنگین بستری بود، هر شب دو سه ساعت به مناجات و نماز می‌پرداخت و فایل آن موجود است، اما صلاح ندانستند همه آن پخش شود.

امام جمعه شیراز سپس به روایتی از وزیر خارجه اسبق کشورمان اشاره کرد که در دیدار با مسئول الجزایری، رمز ایستادگی در برابر تحریم‌ها را «دل شب رهبر شهید» دانسته و گفته بود «ما هرچه حساب می‌کنیم کم می‌آوریم اما آقایی داریم که دل شب با خدا حرف می‌زند؛ صبح، همه‌چیز چیز دیگری می‌شود.» به نقل از این وزیر، مسئول الجزایری در پاسخ پرسیده بود «نمی‌شود برای ما هم دعا کند؟»

تاکید بر پرهیز از لعنت مومنان و حفظ وحدت

آیت‌الله دژکام با استناد به دو روایت از کتاب اصول کافی، باب «درجات ایمان»، خطاب به شیعیان گفت: امام صادق(ع) فرمودند "ما أنتم والبراءة؟" چرا از یکدیگر بیزاری می‌جویید؟ آیا یک مسلمان شیعه دوازده‌امامی باید دیگری را لعنت کند و افتخار هم کند؟

وی افزود: اگر خدای متعال بخواهد از بندگانش حساب بکشد، کیست که بتواند بگوید من طلبکارم؟ همه بدهکاریم. خدا بندگانش را ول نکرده؛ ما هم باید این‌گونه باشیم.

پیام رهبر معظم انقلاب، محور پاسداشت وحدت ملی

امام جمعه شیراز در ادامه به پیام ۲۶ تیرماه رهبر معظم انقلاب پس از تشییع پیکر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند کسانی که با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاد دارند، باید مراقب باشند اولا ظلمی بر بی‌گناه روا ندارند و ثانیا موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نشوند.

وی تاکید کرد: به بهانه دلسوزی برای انقلاب، نباید آبروی کسی را برد یا لعنت کرد، ممکن است عزیزی خطا کند، اما از موالیان اهل‌بیت است و حق نداریم؛ این بیان رهبری، نقشه راه ما برای حفظ وحدت ملی است.

چهلمین روز تشییع رهبر شهید و فرهنگ خون‌خواهی

آیت‌الله دژکام در خطبه دوم، ضمن دعوت به تقوای الهی، به نزدیکی چهلمین روز خاک‌سپاری رهبر شهید و همزمانی آن با شهادت امام عسکری(ع) اشاره کرد و گفت: همه مومنین متناسب با این مناسبت، ادب و احترام را به‌جا خواهند آورد.

وی بر تداوم فرهنگ «خون‌خواهی» از رهبر شهید تاکید کرد و افزود: همان‌گونه که نسبت به امام حسین(ع) طالب ثار هستیم، نسبت به رهبر شهید نیز این موضوع باید تا زمان انتقام نهایی به‌صورت یک فرهنگ درآید.

تاکید بر تولی نسبت به مومنان در راستای وحدت

خطیب جمعه شیراز با نقل روایت دوم از امام صادق(ع) درباره خادمی که از گروهی از شیعیان تبری جسته بود، گفت: حضرت فرمودند وقتی کسی ولایت ما را قبول دارد، ولو درجه‌اش پایین است، شما حق تبری ندارید؛ باید تولی داشته باشید.

وی با اشاره به تفاوت درجات ایمان، تصریح کرد: کسی که در درجه بالاتر است، نمی‌تواند دیگری را به بهانه پایین‌تر بودن لعنت کند و باید بگوید این رفیق من است؛ همه با هم هستیم و دشمن از ما می‌ترسد و این دقیقا همان وحدت ملی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند.

آیت‌الله دژکام آرزو کرد که جامعه دینی چنان باشد که ولی‌عصر(عج) با دیدن آن بفرماید الحمدلله دوستان ما خوب بلد شدند چه کار کنند؛ روایات اجداد ما رویشان اثر گذاشته، اخلاقشان دینی و رفتارشان خداپسندانه است.