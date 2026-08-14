نامگذاری آزادراهی به نام شهید صولت الدوله، گامی ماندگار در زنده نگهداشتن یاد و رشادت های اوست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت الاسلام والمسلمین شیخ یحیی پرورین طی یادداشتی در خصوص نامگذاری آزادراهی به نام شهید صولت الدوله قشقایی نوشت؛ در تاریخ پرفرازونشیب ایرانِ معاصر، نامهایی هستند که نه با کلام، که با خون و شمشیرِ اراده حک شده اند؛ نامهایی که بر تارکِ غیرت ملی می درخشند و از نسلها به نسلها می رسند. یکی از این نامهای ماندگار، نام آزادمردی است از دیارِ ایلِ سرفراز قشقایی؛ سردار ملی، استکبار و استبدادستیز، شهید صولت الدوله قشقایی است.

شهید صولت الدوله قشقایی نه تنها رئیس ایل توانمند قشقایی بود، بلکه نشانهای روشن از یک شخصیت جامع الاطراف بود؛ مردی که شاخصه برجسته شخصیتی او، ستیز بی امان با استکبار و استبداد بود. این مبارزه هرگز جنبه ای خودسر و احساسی نداشت، بلکه با رهبری، تدبیر و مدیریتِ آگاهانه و در سایه ی فتوای ولی امرِ دوران خود، حضرت آیت الله العظمی سید عبدالحسین لاری سامان یافت؛ فتوایی که مشروعیت و جهتِ جهاد را رقم زد و سردار قشقایی را در مصاف با استکبار جهانی و استبداد داخلی، رهروی شایسته خطِ ولایت ساخت.

این راهِ بلندِ مبارزه، سرانجام به شهادت انجامید؛ شهادتی که به دستِ حکومتِ دست نشانده پهلوی رقم خورد و برگی دیگر بر دفترِ سیاهِ خیانت آن رژیم افزود. او جان خود را در راه عزت، آزادگی و کیان این سرزمین نثار کرد تا نامش برای همیشه در قاموس ملت بهعنوان سردار ملی و نماد آزادگی باقی بماند.

امروز، با افتخار و غرور، نامگذاری آزادراهی به نام این آزادمرد قشقایی، گامی ماندگار در زنده نگهداشتن یاد و رشادت های اوست. این آزادراه، از شیراز تا خلیجِ همیشه فارس، هر روز که نفس میکشد، یادآور شجاعت، شرافت و دلاوری این سردار بزرگ قشقایی و تجسمی از پیوندِ دیرینه این دیار با آبهای همیشه فارسِ این مرزوبوم است. این جاده، مسیرِ پاکباختگی اوست و هر کیلومترِ آن، یک افتخارِ ملی.

لازم است در اینجا از تیم قوی، دلسوز و پیگیرِ و گمنام این کار ارزشمند صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم؛ تیمی که در طی دو، سه سال گذشته با پیگیری مستمر، برنامه ریزی و کارشناسیِ دقیق، این آرزوی دیرینه را به ثمر نشاند و گامی استوار در پاسداشت مقام یک شهید بزرگ برداشت.

و اما سخنی با همه فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قشقایی؛ باشد که بدانند این حرکتِ ارجمند، قطعاً حاصلِ نگاه و ارزش گذاری حاکمیت نسبت به مفاخر وزین و گرانقدر قشقایی است. پس شایسته است که این دستاورد را پاس بداریم و با سلیقه ها و امیالِ شخصیِ خود، آن را خدشه دار نسازیم و نگذاریم غبارِ تفرقه بر این کاروانِ افتخار بنشیند. این چنین کارها، سرمایه ای است که باید آن را امانت بدانیم و حفظ کنیم تا نام این سردارِ وطن، جاودانه بر تارکِ این مرزوبوم بدرخشد.

روحش شاد، راهش پررهرو و یادش جاودان باد.

یحیی پروین قشقایی