حمله نیروهای یمنی به مواضع و شناورهای جنگی مزدوران سعودی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک، تجمع نیروها و تسلیحات وابسته به نظام سعودی و همچنین چند فروند شناور جنگی وابسته به نیروها و مزدوران آن را در منطقه المخا هدف قرار داده‌اند.

سریع تأکید کرد: این عملیات با دقت انجام شده و اهداف مورد نظر به‌طور دقیق مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در جریان این عملیات، شناورها و تسلیحات هدف قرار گرفته منهدم شده و ده‌ها نفر از نیروهای وابسته به نظام سعودی کشته یا زخمی شده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین بر ادامه حملات علیه هرگونه تجمع و تحرکات نظامی وابسته به نظام سعودی تأکید کرد و گفت نیروهای مسلح یمن، با یاری خداوند، به هدف قرار دادن این تجمعات نظامی در هر مکانی که باشند، ادامه خواهند داد.

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