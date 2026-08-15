به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات گستاخانه دونالد ترامپ در مورد تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز فقط با فرمان ایران بسته و باز می‌شود و با توییت، ناو هواپیمابر، صدور فرمان و سخنرانی انتخاباتی نمی توان آن را تصاحب کرد.

کاظم غریب آبادی بامداد شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: «ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!»

وی افزود: «تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»

غریب آبادی همچنین در توئیت دیگری تصریح کرد: یکبار برای همیشه واقعیت را بپذیرید: تا اینجا، شکست های راهبردی و سنگینی خوردید؛ تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود؛ این تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام پردازی برندارید، ایران به اعمال محاصره ادامه خواهد داد.

دونالد ترامپ روز جمعه به وقت محلی سخنرانی در مرکز آموزش و اطلاعات دیوید اس. مک در شهرستان ناسائو در ایالت نیویورک در اظهاراتی گستاخانه درباره تنگه هرمز مدعی شد: ممکن است به‌زودی تنگه هرمز را «قلمرو ایالات متحده» اعلام کند.

..........................

پایان پیام/ 167