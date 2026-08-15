فرسایش خدمه ناو لینکلن در جنگ علیه ایران؛ نگرانی پدر ملوان آمریکایی از سلامت روانی نظامیان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در پی جنگ بیدلیل «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده علیه ایران و ناکامی او و دولتش در دستیابی به اهدافش، پس از ۹ ماه همچنان در منطقه مستقر است، «جفرسون کلی»، پدر یکی از ملوانان این ناو میگوید: «نباید اینقدر طولانی اعزام شوند» و این ناوهای قدیمی به تعمیر و نگهداری شبانهروزی نیاز دارند.
شبکه سیبیاس آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد: پدر یکی از ملوانان ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» میگوید با طولانی شدن مأموریت این ناو در خاورمیانه، نگران پسرش و دیگر خدمه کشتی است.
«جفرسون کلی»، پدر جکسون کلی که برای نخستین بار در یک ماموریت عملیاتی روی ناو لینکلن حضور دارد، به این رسانه آمریکایی گفت: «نباید اینقدر طولانی اعزام شوند. اینها کشتیهای قدیمی هستند. حتی در حد فناوری روز هم نیستند. و به تعمیر و نگهداری و کار زیادی بهصورت شبانهروزی نیاز دارند.»
شبکه تلویزیونی سیبیاس نیوز افزود: این ناو (لینکلن) ۹ ماه است که در دریا به سر میبرد؛ مدتی بسیار طولانیتر از ماموریت معمول ششماهه. مقامهای آمریکایی میگویند هواپیماهای رزمی در هشت ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار بار از این ناو به پرواز درآمدهاند. در همین مدت، حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی حاضر در ناو مجبور بودهاند در برابر موشکها و پهپادهای ایرانی از خود دفاع کنند.
این رسانه آمریکایی افزود: اعضای خانواده خدمه میگویند درباره شرایط داخل ناو نگران هستند و بیم دارند که طولانی شدن ماموریت و فشار کاری شدید، مشکلات مربوط به سلامت روانی خدمه را تشدید کرده باشد.
بر اساس این گزارش، خانوادههای ملوانان هفته گذشته در نشستی پرتنش، نگرانیهای خود را بطور مستقیم با هانگ کائو، سرپرست موقت نیروی دریایی آمریکا، در میان گذاشتند. اعضای خانواده، از جمله کلی، همچنین با ارسال نامههایی به مقامهای دولتی نگرانیهای خود را مطرح کردهاند.
کلی گفت در پیامی که برای مقامها فرستاده، از آنها خواسته است به هر شکلی که ممکن است پسرش را به خانه بازگردانند؛ حتی پیشنهاد داده که خودش داوطلب شود و به جای پسرش به مأموریت برود.
او گفت: «چیزی که بهعنوان یک پدر مدام در ذهنم میگذرد، این است که میخواهی آنجا باشی، میخواهی برای فرزندت حضور داشته باشی. اگر به این معنا بود که پسرم را به مادرش، خواهر و برادرهایش و خانوادهاش برگردانم، همین امشب سوار هواپیما یا بالگرد میشدم و به لینکلن میرفتم.»
کلی گفت نگران است که نتواند به اطلاعاتی که مقامهای رسمی ارائه میکنند اعتماد کند.
یک مقام آمریکایی به شبکه خبری سیبیاس گفت ناو هواپیمابر «جرج واشنگتن» هفته گذشته ویتنام را ترک کرده و برای جایگزین شدن با ناو «آبراهام لینکلن» به سمت خاورمیانه در حرکت است.
با این حال، معمولا میان ماموریت ناوهای هواپیمابر در زمان جابهجایی، مدتی همپوشانی وجود دارد؛ بنابراین ممکن است چند هفته دیگر طول بکشد تا ناو لینکلن به بندر اصلی خود در سندیگو بازگردد.
حرکت ناو «جرج واشنگتن» همچنین برای نخستین بار از سال ۲۰۲۴، باعث ایجاد خلا در حضور آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام، از جمله در اطراف چین، خواهد شد.
به گفته، نیروی دریایی آمریکا، جزئیات حادثهای در ۳ اوت که طی آن یک ملوان به دریا سقوط کرد و سپس نجات داده شد، همچنان در دست بررسی است.
نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد ملوانان حاضر در ناو به آب سالم، سیستم تهویه مطبوع و غذای مناسب دسترسی دارند؛ حتی با وجود اینکه «مراکز سنتی تامین تجهیزات در خاورمیانه بر اثر عملیاتهای نظامی دچار اختلال شدهاند».
نیروی دریایی آمریکا همچنین گفت «افزایشی در موارد گزارششده افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی در داخل ناو شناسایی نکرده است» و اعضای خدمه به خدماتی از جمله مشاوران و متخصصان پزشکی دسترسی دارند.
فرماندهی مرکزی آمریکا نیز مدعی شد: ناو لینکلن یکی از بالاترین نرخهای تمدید خدمت خدمه را در میان ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا دارد و ملوانان و تفنگداران دریایی حاضر در آن، پس از بیش از ۲۶۰ روز حضور در دریا، همچنان مقاوم و مصمم هستند.
فرماندهی مرکزی آمریکا ادعا کرد: گزارشها درباره افزایش افکار خودکشی در میان خدمه نادرست است و هیچ مورد مرگی در داخل ناو رخ نداده است.
مقامهای کنگره آمریکا خواستار پاسخگویی درباره شرایط داخل ناو شدهاند. ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی، در نامهای به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، با اشاره به «گزارشهای گسترده درباره کمبود اقلام ضروری، آلودگی آب، مشکلات لولهکشی و وخیمتر شدن وضعیت سلامت روانی» خواستار توضیح شده است.
وزیر جنگ ترامپ نیز مدعی شده است: گزارشها درباره شرایط نامناسب در ناو «کاملاً تحریف شدهاند» و برای این ملوانان «بیش از هر کس دیگری احترام و قدردانی» قائل است.
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