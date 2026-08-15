به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بازدارندگی را تنها عامل توقف چرخۀ تکرار شونده جنگ، آتش‌بس و مذاکره در برابر دشمن آمریکایی صهیونی و حامیان آنها دانست.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی طی سخنانی در تفسیر آیه ۶۰ سوره انفال خاطرنشان کرد: قرآن فلسفه تولید قدرت را «ارهاب دشمنان خدا» یا همان بازدارندگی معرفی می‌کند و می فرماید، در برابر آنان، آنچه در قدرت و توان دارید، آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خودتان ودشمنانی غیر ایشان را که نمی شناسید، ولی خدا آنان را می شناسد بترسانید.

دکتر نهاوندی تصریح کرد: اگر دشمن بداند که هر تجاوز، صرفاً با یک واکنش محدود و قابل‌تحمل مواجه می‌شود، جنگ پایان نمی‌یابد؛ بلکه تنها از یک مرحله به مرحله‌ای دیگر منتقل می‌شود.

استاد درس خارج فقه حوزه های علمیه تاکید کرد: نقطه پایان چرخه جنگ، آتش بس، مذاکره و جنگ زمانی است که دشمن هزینه ادامه جنگ را از دستاوردهای احتمالی آن بیشتر بداند و این معنای دقیق بازدارندگی است.

دکتر نهاوندی با اشاره به اینکه بازدارندگی مؤثر، بر سه پایه "بالا بردن هزینه جنگ برای دشمن"، "پایین آوردن هزینه خروج از جنگ" و "افزایش تاب‌آوری ملت" استوار است، گفت:بازدارندگی به معنای تبدیل قدرت به محاسبه، محاسبه به تردید و تردید دشمن به صلح پایدار است.

هزینه جنگ را باید برای دشمنان بالا ببریم

وی یادآورشد: آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی و نیز ایادی منطقه‌ای آن‌ها باید مطمئن باشند که هیچ اقدام خصمانه‌ای بدون پاسخ نمی‌ماند و هر ضربه‌ای، هزینه‌ای سنگین تر و دردناک‌تری برای ایشان به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت پایین آوردن هزینه خروج از جنگ گفت: باید برای دشمن نیز راهی وجود داشته باشد که بدون آنکه احساس کند که تنها گزینه‌اش ادامه جنگ است، بتواند از مسیر تقابل خارج شود.

استاد درس خارج حوزه های علمیه گفت: بازدارندگی فقط تهدید به پاسخ نیست؛ ایجاد محاسبه‌ای است که در آن، انصراف از جنگ برای دشمن عقلانی‌تر از ادامه آن باشد.

دکتر نهاوندی همچنین با اشاره به اهمیت افزایش تاب‌آوری ملت گفت: اگر مردم در برابر فشار، تهدید، تحریم و هزینه‌های جنگ فرسوده شوند، دشمن به این امید می‌رسد که با طولانی کردن درگیری، اراده ملی را خواهد شکست. بنابراین، قدرت بازدارندگی بیش و پیش از آنکه در موشک و سلاح باشد؛ در استقامت، صبر، انسجام، امید و تاب‌آوری یک ملت نهفته است.

دشمن در جنگ زیرساختی با واکنش مقتدرانه مواجه شد

وی، نمونه روشن آن را جنگ زیرساختی دانست و گفت: آمریکا به محض آنکه اعلام کرد که زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار خواهد داد؛ با واکنش مقتدرانه میدان، خیابان و دیپلماسی روبرو گردید.

وی گفت: زمانی که به دشمن فهمانده شد در برابر هر زیرساختی که در ایران هدف قرار گیرد، زیرساخت‌های منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت، معادله محاسباتی او تغییر کرد و بازدارندگی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: دیگر مسئله محاسباتی دشمن این نیست که «آیا می‌توانم بزنم؟»؛ مسئله این می‌شود که «اگر بزنم، چه چیزی را از دست خواهم داد؟»، بنابراین وقتی دشمن پیش از شلیک، پاسخ را در محاسبات خود ببیند، نقطه‌ای است که بازدارندگی شکل می‌گیرد.

دکتر نهاوندی ادامه داد: دشمن بداند که ایران نه آغازگر جنگ است و نه از جنگ هراس دارد؛ صلح را می‌خواهد، اما صلحی که پشتوانه قدرت داشته باشد؛ مذاکره می‌کند، اما نه از موضع ضعف؛ آتش‌بس را می‌پذیرد، اما راه تجدید قوای دشمن را می‌بندد.

وی گفت: در منطق بازدارندگی، قدرت واقعی آن است که دشمن را از تصمیم به جنگ منصرف کند و اگر جنگ را آغاز کرد، چنان هزینه‌ای پیش روی او قرار دهد که ادامه آن را ناممکن یا غیرعقلانی کند.

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