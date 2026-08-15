به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انصارالله یمن با تاکید بر نقش راهبردی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه، آن را سدی محکم و نفوذناپذیر در دفاع از ملت، حاکمیت و استقلال لبنان در برابر زیاده خواهی ها و نقشه های شوم آمریکایی-صهیونیستی توصیف کرد.

طبق نقل المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن در بیستمین سالگرد پیروزی تاریخی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ ۳۳ روزه در پیام تبریکی به شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، بر نقش راهبردی حزب الله در شکست پروژه های صهیونیستی-آمریکایی تاکید کرد.

در بیانیه انصارالله آمده است: دشمن اسرائیلی در سال ۲۰۰۶ تجاوز وحشیانه‌ای را علیه لبنان آغاز کرد، اما در دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود کاملاً شکست خورد. مقاومت شجاعانه لبنان، طی ۳۳ روز رویارویی، فصلی باشکوه در تاریخ ملت را رقم زد و با پایداری، استقامت و حمایت مردمی خود، به یک تعادل بازدارنده استراتژیک با دشمن صهیونیستی دست یافت.

دفتر سیاسی انصارالله یمن در بیانیه خود، صمیمانه ترین تبریک خود را به دبیر کل و رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ابلاغ و اعلام کرد: مقاومت اسلامی لبنان در جریان جنگ۳۳ روزه موفق شد که توازن بازدارندگی راهبردی با دشمن صهیونیستی را محقق و قواعد درگیری جدیدی را بر آن تحمیل کند. حزب‌الله با پیروزی‌ها و فداکاری‌های خود، تصویری عزتمندانه ترسیم کرد و با مبارزه و خرد رهبری خود، الگویی شرافتمندانه برای امت عربی و اسلامی و همه آزادیخواهان جهان ارائه داد.

در این بیانیه تاکید شده است: حزب الله با این پیروزی راهبردی، نقطه پایانی بر پروژه های استکباری، صهیونیستی –آمریکایی و در راس آن طرح موسوم به خاورمیانه جدید گذاشت. به همین مناسبت، نقش بزرگ و والای سید شهیدان امت، سید حسن نصرالله رضوان الله علیه را گرامی می داریم که از مظلومان این امت و در راس آنها مردم فلسطین حمایت کرد و در کنار ملت یمن ایستاد و از آرمان آنها در برابر ستمگران و مستکبران و منافقان عربی که همچنان در کمین امت اسلامی هستند و هرگز از توطئه های خود علیه فلسطین و ملت و مقاومت و مقدستاتش دست بر نمی دارند، حمایت به عمل آورد.

در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن لبنان و مقاومت اسلامی توسط آمریکا و اسرائیل، در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۲۳، ناشی از موضع حمایتی حزب‌الله از آرمان فلسطین و حق مردم فلسطین برای آزادی، استقلال و کرامت است و این به دلیل آن است که حزب الله سدی محکم و نفوذناپذیر در دفاع از ملت، حاکمیت و استقلال لبنان در برابر زیاده خواهی ها و نقشه های شوم آمریکایی-صهیونیستی به شمار می رود.

پیش از این شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه گفت: از نتایج نبرد «اولی الباس»، با وجود تمام دشواری‌ها و جنایت‌هایی که اسرائیل مرتکب شد، توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) است. این توافق همچنان معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

وی تاکید کرد: دولت لبنان جز سلاح مقاومت چیزی نمی‌بیند و به جای تمرکز بر مساله عدم پایبندی اسرائیل به تعهداتش، بر مقاومت متمرکز شده است.

شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) مقاومت لبنان به ترور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر شهید ایران) پاسخ داد و این پاسخ خلاصه ۱۵ ماه دردی بود که کشیدیم. مقاومت مانع تحقق اهداف دشمن شد و به راه خود ادامه می‌دهد.

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