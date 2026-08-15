 ۷ شهید و ۳ زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی بامداد امروز با حمله جنگندههای خود به منزلی در حومه شهرک انصار در مسیر منطقه الزراریه لبنان، مرتکب جنایت دیگری شد که بر اثر آن، این منزل بهطور کامل تخریب و ۷ نفر شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.
ساعات بامدادی امروز شاهد مجموعهای از حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان بود. در همین چارچوب، منطقه جبل الرفیع هدف گلولهباران توپخانهای قرار گرفت و منطقه علی الطاهر نیز زیر آتش توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همچنین یک بالگرد نظامی رژیم صهیونیستی اقدام به پرواز و عملیات جستوجو و تیراندازی هوایی در این منطقه کرد.
در شهرک حداثا نیز رژیم صهیونیستی بامداد امروز اقدام به انفجار کرد. حومه شهرک عیتا الجبل نیز هدف تیراندازی با سلاحهای مسلسل قرار گرفت.
در بنت جبیل نیز نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنان به تخریب آنچه از زیرساختها و امکانات زندگی در این شهر و شماری از روستاهای اطراف باقی مانده است، ادامه میدهند. این نیروها بامداد امروز چندین منزل مسکونی در داخل شهر را منفجر کردند.
نیروهای اشغالگر همچنین با استفاده از مسلسلهای سنگین، منازل واقع در مجاورت مسیر کونین ـ صف الهوا را هدف تیراندازی قرار دادند.
پیش از نیمهشب گذشته نیز جنگندههای رژیم صهیونیستی منطقه المشاع در شهرک المنصوری را بمباران کردند.
بر اساس این گزارش، حمله هوایی انجامشده در منطقه میان شهرکهای انصار و الزراریه، نخستین حملهای است که از زمان برقراری آتشبس در دو ماه گذشته، تا این عمق جغرافیایی در جنوب لبنان انجام شده است.
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