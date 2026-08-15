فرار از اسرائیل رکورد تاریخی زد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسرائیل که مدعی جذب یهودیان جهان و رسیدن به پیشرفت‌های اقتصادی بود، اکنون با فرار ۱۵۰ هزار صهیونیست در سه سال اخیر، برای اولین بار با خالص مهاجرت منفی روبرو شده است.

رژیم صهیونیستی که همواره خود را سرزمینی برای بازگشت و مهاجرت یهودیان از سراسر جهان معرفی می‌کرده، اکنون با پدیده‌ای بی‌سابقه و هشداردهنده مواجه شده است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در طول سه سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ هزار صهیونیست از جمعیت ۱۰ میلیون نفری اسرائیل، سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند.

این عدد یعنی ۱۵۰ هزار نفر، تنها تعداد کسانی است که رفته‌اند و در مقابل، تعداد صهیونیست‌هایی که در این مدت به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده‌اند، از این رقم کمتر بوده است.

به عبارت ساده‌تر، خالص مهاجرت منفی یعنی تعداد خروجی‌ها از ورودی‌ها بیشتر بوده و برای اولین بار در تاریخ این رژیم، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، شمار افرادی که رفته‌اند از شمار افرادی که آمده‌اند، پیشی گرفته است.

پیش‌بینی شده که این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه یابد و رژیم صهیونیستی برای سومین سال متوالی با کاهش جمعیت مواجه شود.

موج خروج صهیونیست‌ها از اوایل سال ۲۰۲۳ و با تشدید بحران داخلی ناشی از طرح جنجالی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو آغاز شد.

اما این روند پس از عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه که به درگیری منطقه‌ای چندجبهه تبدیل شد، شتابی چشمگیر گرفت.

سرجیو دلاپرگولا، استاد دانشگاه عبری، این وضعیت را «کاملاً استثنایی» توصیف کرده و تأکید دارد که برای اولین بار در یک قرن، رژیم صهیونیستی با خالص مهاجرت منفی در سال‌های متوالی روبرو شده است.

تسریع روند مهاجرت در ۲۰۲۵

پدیده خروج از سرزمین‌های اشغالی، در گذشته با یک تابوی اجتماعی سنگین همراه بود، اما امروز این نگاه کمرنگ شده و مهاجرت به خارج، به گزینه‌ای پذیرفته‌شده در جامعه صهیونیستی تبدیل شده است.

بر اساس مطالعه محققان دانشگاه تل‌آویو، حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند و تخمین زده می‌شود که ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر دیگر نیز در سال ۲۰۲۵ مهاجرت خواهند کرد.

فایننشال تایمز با اشاره به مصاحبه با ۷۱ صهیونیست مهاجر به آمریکا، تأکید کرده که جنگ و مسائل امنیتی، تنها عوامل خروج نیستند.

نگرانی‌های عمیق درباره فضای اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه پس از طرح اصلاحات قضایی سال ۲۰۲۳، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت مطرح شده است.

این نگرانی‌ها در میان صهیونیست‌های سکولار و لیبرال که معتقدند این رژیم به سمت راست‌ترین طیف‌های سیاسی حرکت می‌کند، به‌ویژه مشهود است.

اوضاع اقتصادی نیز نقش مهمی در تصمیم به مهاجرت داشته است. رژیم صهیونیستی سال‌هاست که با گرانی بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی دست‌به‌گریبان است و قیمت مسکن در شهرهایی مانند تل‌آویو به سطحی نجومی رسیده است.

یوناتان، یک متخصص املاک مهاجر به آمریکا، گفته است که هزینه مسکن یکی از عوامل اصلی تصمیم او برای ترک سرزمین‌های اشغالی بوده؛ چراکه قیمت خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در نزدیکی تل‌آویو، حدود یک میلیون دلار است، در حالی که او و همسرش تنها یک سال پس از مهاجرت به آمریکا، موفق به خرید خانه‌ای شدند که هرگز توانایی تأمین هزینه آن را در سرزمین‌های اشغالی نداشتند.

نگران‌کننده‌ترین جنبه این مهاجرت‌ها، نه تعداد مهاجران، بلکه هویت و جایگاه اجتماعی آنهاست.

بر اساس مطالعه سازمان مالیات رژیم صهیونیستی، نرخ مهاجرت صهیونیست‌های ثروتمند و نخبگان، به‌ویژه فعالان حوزه فناوری پیشرفته و بهداشت، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود دو برابر سال ۲۰۱۹ بوده است.

این مطالعه هشدار داده است که در صورت ادامه این روند، خسارت سالانه ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی طی پنج سال آینده، به ۳٫۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

مطالعه دیگری از دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد که خالص مهاجرت منفی در میان پزشکان، مهندسان و متخصصان فناوری به شدت افزایش یافته است.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به شدت به بخش فناوری پیشرفته که حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و نیمی از صادرات را تشکیل می‌دهد، آسیب بزند. همچنین خروج نخبگان، فشار بیشتری بر ارتش رژیم صهیونیستی که به نظام خدمت وظیفه عمومی وابسته است، وارد خواهد کرد.

در تلاش برای جلوگیری از این خروج بی‌سابقه، رژیم صهیونیستی اقداماتی از جمله معافیت‌های مالیاتی بر برخی درآمدهای کسب‌شده در خارج را آغاز کرده است.

با این حال، بازگشت مهاجران همچنان یک سوال بی‌پاسخ است. یوناتان می‌گوید: «انتقال به زندگی در آمریکا آسان نبود، اما احساس امنیت بیشتر و نیاز نداشتن به دویدن به پناهگاه‌ها در هنگام حملات هوایی، تفاوت زیادی در کیفیت زندگی خانواده من ایجاد کرده است.»

بر اساس آمارهای واشنگتن پست، در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار صهیونیست در اروپا زندگی می‌کنند. در طول سال‌ها، صهیونیست‌ها موفق به دریافت گذرنامه دوم از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، لهستان، اسپانیا و پرتغال شده‌اند.

شهرهایی مانند لیسبون و برلین، میزبان جوامع پرجنب‌وجوشی از مهاجران صهیونیستی هستند که در گروه‌های فیسبوکی اطلاعات مربوط به املاک و فرصت‌های شغلی را تبادل می‌کنند.

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