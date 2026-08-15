به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در بیانیه‌ای به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالروز استقلال این کشور از استعمار بریتانیا، با انتقاد از وضعیت سیاسی و امنیتی بحرین، اعلام کرد که این کشور همچنان با شرایطی بسیار خطرناک از وابستگی و فقدان حاکمیت بر سرزمین خود مواجه است و در پروژه‌ها و دستورکارهای قدرت‌های بزرگ در منطقه مشارکت دارد.

این جمعیت تأکید کرد که قدرت‌های بزرگ به سرزمین بحرین به‌عنوان یک پایگاه نظامی برای اجرای عملیات خود در منطقه نگاه می‌کنند؛ این در حالی است که شرایط منطقه‌ای کنونی برای تمامی کشورهای منطقه در مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد.

الوفاق افزود که حاکمیت بحرین همچنان مشروعیت مردمی را نادیده می‌گیرد و به جای پایبندی به اجماع ملی، مسیر ورود به پروژه‌های خارجی را به بهای منافع مردم بحرین انتخاب کرده است؛ از جمله امضای توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، آن هم در شرایطی که این رژیم مرتکب جنایات جنگی و جنایات نسل‌کشی علیه مردم غزه و لبنان شده و همچنان بخش‌های بیشتری از اراضی عربی و اسلامی در سوریه را اشغال می‌کند.

این جمعیت بر اساس دو محور اصلی، بر چند موضوع تأکید کرد:

نخست: ضرورت احترام به تاریخ بحرین به‌عنوان کشوری عربی و مسلمان و دور نگه داشتن خاک این کشور از جنگ‌های تجاوزکارانه، از جمله جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، و اعمال حاکمیت کامل بر سرزمین بحرین از طریق اتخاذ تصمیمی شجاعانه در سطح ملی؛ به‌گونه‌ای که از تبدیل شدن خاک بحرین به مبدأ حملات علیه کشورهای منطقه و در معرض واکنش‌های نظامی قرار گرفتن آن جلوگیری شود.

دوم: بازنگری در تمامی توافقنامه‌های نظامی با هدف دستیابی به یک دیدگاه امنیتی و نظامی ملی که مورد اجماع مردم بحرین باشد و منافع مردم، منابع و حاکمیت آنان بر سرزمین، آسمان و آب‌های سرزمینی کشور را در نظر بگیرد و بحرین را از دستورکارهایی که با شرایط منطقه و منافع ملت‌های آن سازگار نیست، دور نگه دارد.

سوم: توقف مشارکت در پروژه‌های ایجاد بی‌ثباتی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا دنبال می‌کند و تدوین یک دیدگاه ملی مستقل مبتنی بر اصول دین اسلام و ارزش‌های عربی و اسلامی و ایجاد روابط طبیعی بر پایه احترام متقابل و همکاری با کشورهای منطقه.

چهارم: خروج از توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به هرگونه حضور صهیونیستی در بحرین، اعم از حضور دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، فرهنگی یا تجاری و عذرخواهی از مردم بحرین بابت این «خطای تاریخی»، به‌ویژه در شرایطی که این رژیم به کشتار مردم فلسطین و لبنان و اشغال اراضی عربی ادامه می‌دهد.

پنجم: انجام تغییرات اساسی سیاسی بر مبنای مشروعیت مردمی و اصل اینکه مردم منشأ تمامی قدرت‌ها هستند؛ تغییراتی که مطالبات مردم بحرین را که بیش از یک قرن برای آن مبارزه کرده‌اند، محقق کند؛ مطالباتی که از شروط اساسی استقلال و رأی به عربی بودن بحرین بوده است.

ششم: رسیدگی به پیامدهای تشدید تنش‌های داخلی اخیر که از آن با عنوان «جنگ علیه شیعیان بحرین» یاد می‌شود، آزادی علما و زندانیان و پایان دادن به کارزار امنیتی ظالمانه؛ زیرا امنیت کشور با پرونده‌سازی، شکنجه در زندان‌ها، محاکمه‌های ناعادلانه و نابودی صلح اجتماعی ایجاد نمی‌شود.

الوفاق همچنین تأکید کرد که در این سالروز، حق مردم بحرین برای برخورداری از حقوق سیاسی و بیان هویت ملی خود را فراموش نمی‌کند؛ هویتی که بر اسلامی بودن سرزمین، عربی بودن آن و تعلق بحرین به عمق اسلامی و عربی استوار است.

این جمعیت همچنین حق مردم بحرین برای ساختن کشوری مستقل و دارای حاکمیت کامل را مورد تأکید قرار داد و خواستار آن شد که مردم این کشور به دلیل هویت ملی و دینی خود مورد اتهام خیانت قرار نگیرند، وفاداری آنان به سرزمین و دینشان زیر سؤال نرود و واقعیت افتخار آنان به هویت ملی و دینی‌شان تحریف نشود.



..........

پایان پیام/ 218

