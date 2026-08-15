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بیست‌وچهارمین کنفرانس سالانه انجمن جهانی مسلمانان [شیعه] آمریکا در تورنتو برگزار می‌شود + ویدیو

۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
کد مطلب: 1852695
بیست‌وچهارمین کنفرانس سالانه انجمن جهانی مسلمانان [شیعه] آمریکا در تورنتو برگزار می‌شود + ویدیو

انجمن جهانی مسلمانان آمریکا (UMAA) اعلام کرد بیست‌وچهارمین کنفرانس سالانه خود را از ۹ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵)، با شعار فصل بعد؛ از هویت تا اثرگذاری، در تورنتو کانادا برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن جهانی مسلمانان شیعه آمریکا (UMAA) اعلام کرد بیست‌وچهارمین کنفرانس سالانه این مجموعه از ۹ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵) در شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد.

این رویداد با شعار «فصل بعد؛ از هویت تا اثرگذاری» برگزار می‌شود و بنا بر اعلام برگزارکنندگان، قرار است طی سه روز میزبان برنامه‌های علمی، سخنرانی‌های الهام‌بخش و دیدارهای اجتماعی با حضور شرکت‌کنندگان از سراسر آمریکای شمالی و دیگر کشورها باشد.

انجمن جهانی مسلمانان شیعه آمریکا UMAA در معرفی خود، این کنفرانس را یکی از مهم‌ترین بسترهای جامعه شیعه در آمریکای شمالی برای گفت‌وگو، آموزش و شبکه‌سازی معرفی می‌کند. در اطلاعیه منتشرشده نیز تأکید شده است که ثبت‌نام این دوره به‌زودی آغاز خواهد شد.

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