به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال ایران و منطقه، سیاست خارجی این کشور را گرفتار «اتکای افراطی بر دروغ» دانست و با استناد به فرازی از رمان «برادران کارامازوف» نوشته داستایوفسکی، نسبت به پیامدهای چنین رویکردی هشدار داد.

اسماعیل بقائی امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: این فراز از رمان برادران کاراموزوف نوشته داستایوسکی به درستی وضعیتی که سامانه حکمرانی و سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با منطقه و ایران به دلیل 'اتکای افراطی بر دروغ' به آن دچار شده است را توضیح می‌دهد: «کسی که به خویشتن دروغ می‌گوید و دروغ خود را باور می‌کند، سرانجام به جایی می‌رسد که دیگر حقیقت را، چه در وجود خویش و چه در جهان پیرامونش، از دروغ تشخیص نمی‌دهد؛ و آنگاه هرگونه احترام به خود و دیگران را از دست می‌دهد.»

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