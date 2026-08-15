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در پاسخ به اراجیف‌ ترامپ؛

رئیس قوه قضاییه: مالک و فرمانروای‌ تنگه هرمز، ایران اسلامی است

۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹
کد مطلب: 1852699
رئیس قوه قضاییه: مالک و فرمانروای‌ تنگه هرمز، ایران اسلامی است

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به اراجیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز، این تنگه را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران دانست و گفت: مالک و فرمانروای‌ تنگه هرمز، ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه  روز شنبه در واکنش به ادعاهای گزاف ترامپ درباره تنگه هرمز در فضای مجازی نوشت: اراجیف و اَباطیل رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تنگه هرمز، سَر در توهمات این فرد سبک‌مغز دارد. در عالم واقع، مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی، ایران اسلامی است.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دارودسته‌اش ثابت کردیم که تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است و هرگونه ماجراجویی در آن، هر نیروی متجاوز و ماجراجویی را منهدم و مُنهزم می‌کند.

رئیس قوه قضاییه یادآور شد: از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حاکمیت ملی نیز، تعلق تنگه هرمز به ایران، یک واقعیت مصرح و منصوص است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ترامپ در زمین سخت سیاست و نبرد نظامی، یک بازنده تمام عیار است؛ آنچه مایه تسلی‌خاطر و تشفی ذهن مشوش این جرثومه زشتی و تباهی است، همین ادا و اطوارهای مجازی و ژاژخایی‌های اوست.

رئیس قوه قضاییه افزود: ترامپ و مشاورانش باید بدانند که چکمه‌ی استکبار، هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید. کاری که ناوهای چندین میلیارددلاری از پسش برنیامد، با چند توییت و سخنرانی، حاصل نمی‌شود.

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