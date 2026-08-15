به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی تازه عنوان کرد که نابودی یک مرکز فوقالعاده مهم لجستیکی در بحرین توسط موشکها و پهپادهای ایرانی، که محل پشتیبانی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا بود، به بحران جدی تدارکاتی و وخامت شرایط بهداشتی و غذایی ملوانان ناوهای هواپیمابر آمریکایی انجامیده است. این رسانه آمریکایی آورده است که ضربه واردشده به این مرکز، شریان اصلی تأمین نیازهای ناوهای مستقر در منطقه را قطع کرده است.
بر اساس این گزارش، بحران ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» و دیگر ناوها از همان روز نخست جنگ آغاز شد؛ زمانی که بنا به گزارش نیویورکتایمز، موشکها و پهپادهای هجومی ایران در چارچوب عملیات «وعده صادق ۴» به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین اصابت کردند. این حمله در پاسخ به تجاوز آمریکا و اسرائیل به تهران انجام شد و به اذعان این روزنامه، بخش بزرگی از پایگاه را از کار انداخت.
نیویورکتایمز میگوید آن پایگاه برای دههها یکی از مراکز اصلی لجستیکی نیروی دریایی آمریکا بوده و تخریب آن، عملاً مسیر تأمین مواد و نیازهای عملیاتی ناوهای هواپیمابر را مختل کرده است. طبق این گزارش، واشنگتن پس از از دست رفتن این مرکز، ناچار شد به پایگاه «دیگو گارسیا» در اقیانوس هند تکیه کند؛ پایگاهی دوردست که تحت فرماندهی بریتانیاست و حدود ۳۵۰۰ کیلومتر از محل عملیات ناوهای آمریکایی در خلیج عمان فاصله دارد.
یک مقام نظامی آمریکا که نامش فاش نشده، به این روزنامه گفته است نیروی دریایی اندکی پس از آسیب شدید پایگاه بحرین، دیگو گارسیا را به نقطه اصلی بارگیری و پشتیبانی تبدیل کرد.
این روزنامه آمریکایی همچنین تأکید کرد از دست رفتن مرکز تأمین بحرین، زنجیرهای از مشکلات را روی عرشه ناوهای شرکتکننده در عملیات علیه ایران بهوجود آورده است؛ از جمله تداوم حضور طولانیمدت هزاران ملوان بدون «بندر استراحت» و افزایش فشارهای جسمی و روانی بر خدمه. بنا بر همین گزارش، برخی سناتورهای دموکرات نیز نسبت به وضعیت حدود ۵۰۰۰ ملوان ناو «لینکلن» ابراز نگرانی کردهاند.
نیویورکتایمز اشاره میکند که ناو لینکلن در تمام این مدت از «بندر آزادی» محروم بوده است؛ بنادری که ملوانان بتوانند برای چند روز از کشتی پیاده شوند و اندکی از فشار عملیات بیوقفه فاصله بگیرند.
در ادامه این گزارش آمده است که بحرین و فجیره در امارات از مهمترین بنادر مورد استفاده ناوهای آمریکایی برای استراحت نیروها بودهاند، اما هر دو در محدوده تهدید موشکهای ایران قرار دارند.
بر اساس مقررات نیروی دریایی آمریکا، فرمانده یک کشتی جنگی میتواند برای خدمهای که ۴۵ روز متوالی یا بیشتر در دریا بودهاند، «روز نوشیدنی» درخواست کند؛ به این معنا که خدمه ناو لینکلن تاکنون میتوانستند واجد شرایط پنج روز نوشیدنی باشند. با این حال، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به درخواست نیویورکتایمز برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.
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