اوگاندا به غزه نیرو اعزام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حساب‌های اوگاندایی ویدئویی منتشر کرده‌اند که در آن شماری از سربازان اوگاندا در حال سوار شدن به یک هواپیما دیده می‌شوند و عبارت «غزه، ما می‌آییم» نیز روی این تصاویر درج شده است.

این اقدام حدود سه هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اظهارات منتسب به یک مقام سیاسی در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، صورت می‌گیرد؛ اظهاراتی که بر اساس آن، کابینه این رژیم با ورود یک نیروی چندملیتی به نوار غزه موافقت کرده و در این زمینه برای نخستین بار نام اوگاندا مطرح شده بود.

در همین حال، خبرنگار شبکه عبری «کان» این تصاویر را استثنایی توصیف کرده است. این در حالی است که تاکنون هیچ تأیید رسمی درباره اعزام نیروهای اوگاندایی به غزه منتشر نشده است.

پارلمان اوگاندا پیش‌تر با مشارکت یک یگان از ارتش این کشور در نیروی بین‌المللی ثبات که قرار است در چارچوب ترتیبات مرحله پس از جنگ در نوار غزه مستقر شود، موافقت کرده بود. این موضوع در شرایطی مطرح شده که روابط سیاسی و نظامی میان اوگاندا و رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر به یکدیگر نزدیک‌تر شده است.

اعزام این نیروی بین‌المللی در چارچوب ابتکاری موسوم به شورای صلح دنبال می‌شود؛ ابتکاری که مأموریت آماده‌سازی مقدمات مرحله پس از جنگ در نوار غزه را بر عهده گرفته است.

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