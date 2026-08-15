واکنش انگلیس به سخنان نتانیاهو درباره «جمهوری اسلامی بریتانیا»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت انگلیس اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، درباره تبدیل شدن این کشور به «جمهوری اسلامی بریتانیا» را «کاملا غیرقابل قبول» دانست و اعلام کرد این موضوع را با طرف اسرائیلی مطرح کرده است.

طبق نقل تارنمای شبکه خبری یورونیوز، دولت انگلیس در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، درباره «جمهوری اسلامی بریتانیا» با رد این سخنان، آن را غیرقابل قبول خواند.

یک سخنگوی دولت انگلیس این اظهارات را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و اعلام کرد که این موضوع با طرف اسرائیلی مطرح شده است.

نتانیاهو این اظهارات را در جریان مصاحبه‌ای در یک پادکست «رادیوی ارتش اسرائیل» مطرح کرد و همچنین گفت انگلیس «نخستین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای» است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان این مصاحبه از راندولف چرچیل، فرزند وینستون چرچیل نخست‌وزیر اسبق انگلیس، به دلیل پوشش مثبت اسرائیل در جریان جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷ تمجید کرد.

نتانیاهو گفت: حالا سعی کنید چنین چیزی را در جایی که جمهوری اسلامی بریتانیا نامیده می‌شود، پیدا کنید.

مجری برنامه نیز در تایید این سخنان گفت: مگر تمام اروپا اکنون این‌گونه نیست؟

نتانیاهو در پاسخ گفت: بله، اما یک نفر گفته بود: جمهوری اسلامی بریتانیای کبیر، نخستین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای خواهد بود.

او در ادامه با تکرار اظهارات ضد ایرانی گفت: بنابراین، ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که در اینجا در ایران، جمهوری اسلامی دومی وجود نداشته باشد.

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