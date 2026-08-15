به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که خشکسالی بیسابقهای بخشهای وسیعی از انگلستان را در بر گرفته و موجهای گرما، این کشورِ همیشه سرسبز را با بحرانی جدی مواجه کرده است، علمای بریتانیا نماز طلب باران را برای مقابله با این پدیده پیشنهاد دادهاند. با خشک شدن رودخانهها و کاهش شدید ذخایر آب، کارشناسان اسلامی از مسلمانان خواستهاند تا با اقامه «نماز استسقاء» (نماز باران) و تضرع به درگاه الهی، برای پایان یافتن این وضعیت استمداد بطلبند.
بریتانیا که همواره به آسمانهای ابری و بارانهای همیشگیاش شناخته میشد، در تابستان ۲۰۲۶ چهرهای متفاوت به خود گرفته و مناظر آن بیش از آنکه شبیه به حومه سرسبز لندن باشد، به بیابانهای شبهجزیره عربستان شباهت یافته است! چمنهای سوخته، رودخانههای رو به زوال و ممنوعیت استفاده از شلنگهای آب برای مصارف غیرضروری، اکنون به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره مردم در این کشور تبدیل شده است.
طبق گزارشهای رسمی، دولت بریتانیا اعلام کرده است که بیش از ۷۱ درصد از خاک انگلستان رسماً وارد وضعیت خشکسالی شده و حدود ۴۵ میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی میکنند و ۲۷ میلیون نفر با محدودیتهای استفاده از آب روبرو هستند. آمارها نشان میدهد که انگلستان خشکترین ماه جولای خود را در ۱۹۰ سال اخیر تجربه کرده است؛ ترکیبی از بارشهای استثنایی کم و دمای بیسابقه که مقامات آن را «خشکسالی سریع» نامیدهاند و حیات وحش و کشاورزی منطقه را با خطری جدی روبرو ساخته است.
دولت این کشور هم بر وخامت شرایط آب و هوایی و تاثیر آن بر کشاورزی، منابع آب و حیات وحش تاکید کرد.
درخواست برای نماز باران!
در همین راستا، پایگاه اطلاعرسانی اسلامی بریتانیا دستورالعملی را برای مقابله با این بحران منتشر کرده که در آن از ائمه جماعات سراسر کشور خواسته شده است تا سنت «استسقاء» را احیا کنند. این فراخوان شامل درخواست از خطبای جمعه برای گنجاندن دعاهای طلب باران در خطبهها، تکرار اذکار نبوی و همچنین برنامهریزی برای اقامه نماز باران در فضاهای باز است.
به گزارش رسانههای محلی، علاوه بر جنبههای معنوی، علمای مسلمان بر مسئولیتهای عملی نیز تأکید ویژهای داشتهاند. در دستورالعمل منتشرشده، پرهیز از هدررفت آب به عنوان یک تکلیف شرعی مطرح شده است. این توصیهها با دستورالعملهای دولتی برای کاهش مصرف آب، نظیر بستن شیرها هنگام مسواک زدن و اصلاح نشتیها، همسو شده است تا از ذخایر باقیمانده محافظت شود.
علمای مسلمان تأکید دارند که پاسخ صحیح به چنین بلایایی، نه غرور علمی و فنی، بلکه تواضع در برابر پروردگار و تلاش برای اصلاح رفتار با طبیعت است تا بار دیگر رحمت الهی بر زمینهای مرده نازل شود و حیات را به این سرزمین بازگرداند.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که نزدیک به سه چهارم مساحت انگلیس دچار خشکسالی است. دولت این کشور در عین حال بر وخامت شرایط آب و هوایی و تاثیر آن بر کشاورزی، منابع آب و حیات وحش تاکید کرد.
براساس گزارشها، در حال حاضر ۷۱.۳ درصد از مساحت انگلیس با نوعی خشکسالی ناگهانی ناشی از کاهش بارندگی و افزایش دما روبرو است. این وضعیت از اواخر ژوئیه (اوایل مرداد ماه) که تقریبا برای نیمی از کشور خشکسالی اعلام شد، افزایش یافته است.
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