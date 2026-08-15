محاکمه ۵۰ عالم شیعه در بحرین به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه وابسته به رژیم آل‌خلیفه رسیدگی به پرونده علمای شیعه بازداشت‌ شده را تا ۱۹ اوت جاری به منظور مطالعه اسناد پرونده و دیدار با وکلا به تعویق انداخت.

بر اساس این گزارش، رژیم آل‌خلیفه بیش از ۵۰ عالم دینی شیعه، استاد حوزه و امام جماعت را بازداشت کرده است. همچنین ده‌ها شهروند شیعه نیز با اتهاماتی که منتقدان آن را ساختگی می‌دانند، در ارتباط با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران محاکمه می‌شوند؛ اتهاماتی که به دلیل مخالفت آنان با این تجاوز مطرح شده است.

از جمله اتهام‌های مطرح ‌شده علیه این افراد عبارت است از: تأسیس و اداره گروهی تروریستی با هدف دعوت به تعطیل کردن احکام قانون اساسی و قوانین، جلوگیری از فعالیت نهادها و دستگاه‌های دولتی، آسیب زدن به وحدت ملی، تلاش برای تغییر نظام قانون اساسی موجود در کشور و کنار گذاشتن نهادهای آن، از طریق ترویج و تثبیت اندیشه ولایت فقیه در امتداد انقلاب ایران و با هدف وابستگی کامل به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از سلطه سیاسی آن کشور.

در ادامه این اتهامات همچنین آمده است که متهمان از طریق تسلط بر اماکن عبادی، مجالس و حسینیه‌ها و بهره‌گیری از آنها برای ترویج این اندیشه، تحریک علیه نظام حاکم و دعوت به شورش علیه آن، ترویج اندیشه‌های مخالف حکومت و حمایت از اقداماتی که با هدف بی‌ثبات کردن کشور انجام می‌شود فعالیت کرده‌اند.

فعالان حقوقی و مردمی بار دیگر خواستار پایان فوری این محاکمه‌ها، لغو تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه علما و تحقیق درباره شبهات مربوط به شکنجه آنان شدند.

این فعالان همچنین بر آزادی کامل و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان و زندانیانی که در ارتباط با پرونده‌های آزادی بیان و برگزاری شعائر دینی بازداشت شده‌اند، تأکید کردند.

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