به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدرضا یاورنژاد» امروز شنبه، 24 مرداد 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این اجتماع اظهار کرد: همزمان با یکصد و شصت و هشتمین شب اجتماع مردم «مبعوث» رشت در محکومیت تجاوز دولت تروریستی آمریکا به ایران و در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و قربانیان جنایات اخیر، اجتماع سراسری مطالبه‌گری برای خونخواهی ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب برگزار می‌شود.

وی افزود: این اجتماع مردمی شامگاه یکشنبه ۲۵ مردادماه، از ساعت ۲۱ در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار خواهد شد و مردم این شهر همگام با مردم سایر نقاط کشور، با حضور در این مراسم، بر مطالبه ملی برای خونخواهی شهدای مظلوم دانش‌آموز میناب تأکید خواهند کرد.

معاون شبکه‌سازی و هدایت عملیات ستاد مردمی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه این برنامه به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این اجتماع، پاسداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب و رساندن پیام مطالبه‌گری مردم برای پیگیری جنایت علیه این دانش‌آموزان مظلوم است.

یاورنژاد ادامه داد: مردم رشت در این مراسم ضمن محکومیت جنایات و تجاوزات دشمنان علیه ملت ایران، با حضور خود نشان خواهند داد که خون شهدای مظلوم، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه، از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و مطالبه خونخواهی آنان همچنان زنده و پابرجاست.

وی تصریح کرد: ابراهیم نورمحمدی، مسئول قرارگاه تحول اجتماعی کشور، سخنران این اجتماع خواهد بود و درباره ابعاد این جنایت و ضرورت استمرار مطالبه‌گری مردمی سخنرانی خواهد کرد.

معاون شبکه‌سازی و هدایت عملیات ستاد مردمی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان خاطرنشان کرد:‎ در این مراسم، شهروندان رشتی با در دست داشتن پرچم سرخ خونخواهی و روشن کردن شمع به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مینابی، یاد و خاطره این شهدای مظلوم را گرامی می‌دارند.‎

یاورنژاد در پایان از عموم مردم رشت برای حضور در این اجتماع دعوت کرد و گفت:‎ حضور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از همدلی و همبستگی ملی در پاسداشت خون شهدای مظلوم و تأکیدی بر استمرار مطالبه‌گری برای خونخواهی آنان خواهد بود.‎

-----------------------------

پایان پیام/ 344